BH recebe Feira Nacional dos Bares, Restaurantes e afins

Evento ocorrerá na Serraria Souza Pinto, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Conhecida como a capital mundial dos bares, Belo Horizonte vai receber, de 24 a 27 de agosto, a Feira Nacional dos Bares, Restaurantes e afins. O evento será realizado na Serraria Souza Pinto, no Centro da cidade, e é direcionado a proprietários, diretores e gerentes de compras de estabelecimentos, além do público interessado em abrir novos negócios e profissionais do setor.

A feira contará com palestras, workshops, cursos e demonstrações para o empresário que deseja investir na área, além de trazer oportunidades de negócios.



A expectativa é de que o evento conte com a participação de fornecedores de bebidas, alimentos, TV a cabo (para estabelecimentos), letreiros, utensílios, mesas e cadeiras, sonorização, logos para bares, tecidos, cigarros e segurança eletrônica.

Também haverá o concurso "Viola de Buteco", direcionado a músicos com composições próprias, e o concurso da melhor comida mineira.

Atualmente, BH conta com um bar para cada 170 habitantes. Na região metropolitana, pelo menos 36 mil estabelecimentos são cadastrados junto à Associação Brasileira de Bares de Restaurantes (Abrasel-MG).

Em todo o país, o setor movimentou em torno de R$ 184 milhões e tem expansão de 10%, gerando 450 mil oportunidades de trabalho por ano.