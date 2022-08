Valor da comida a quilo está quase 10% mais caro em restaurantes de BH

Em um ano, o valor médio do quilo de comida em restaurantes da capital mineira subiu 8,09% (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Comer fora de casa está bem mais caro em Belo Horizonte. Em um ano, o valor médio do quilo de comida em restaurantes da capital mineira subiu 8,09%, pulando de R$ 51,68 para R$ 55,86. A informação consta de pequisa divulgada nesta segunda-feira (01/08) pelo site Mercado Mineiro





Já o marmitex grande subiu, em média, 13,28%, indo de R$ 18,83 para R$ 21,33. E para os que preferem o famoso PF (prato feito), o reajuste chega a 10,53%, com um aumento de R$20,72 para R$22.90.

Variação

O estudo também informa que a variação de preço entre os restaurantes pesquisados chega a 643%, justificado pela variedade de opções, localização e, em alguns casos, a qualidade. O valor da comida a quilo pode chegar a R$ 119 em alguns casos, sendo R$ 16 o mais barato.





Já o prato feito pode custar entre R$10,99 a R$48, com uma variação de 336%. No caso do marmitex, a diferença alcança 325% para o grande - entre R$10,99 e R$46,70 - e 157% para o pequeno - entre R$10,50 e R$27,00.





Em relação às bebidas, o levantamento considera uma variação de 100% para o suco natural de laranja, encontrado entre R$ 4 e R$ 8, e de 65% para o refrigerante em lata, que pode custar de R$ 4 a R$ 6,60.