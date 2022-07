Preço da Gasolina cai para menos de R$ 6 também em Montes Claros

O preço da gasolina também caiu para menos de R$ 6,00 no interior de Minas, repetindo o que aconteceu na Região Metropolitana de Belo Horizonte desde quarta-feira (6/7). A redução ocorreu em Montes Claros, no Norte de Minas, onde, na tarde desta quinta-feira (7/7), a reportagem constatou o combustível a R$ 5,99 o litro em vários postos.

A redução é consequência da mudança na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e na retirada de impostos federais sobre os derivados de petróleo.

A queda do ICMS sobre os combustíveis, de 31% para 18%, foi decretada pelo estado na última sexta-feira (1º/7), após a publicação da Lei Federal Complementar 194/2022, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A lei estabelece que os estados devem praticar alíquotas mínimas sobre os derivados de petróleo, energia elétrica e comunicações e, por outro lado, gerou reclamação das prefeituras, por resultar na queda de arrecadação para os municípios.

A diminuição do preço da gasolina na bomba agradou aos moradores de Montes Claros como promotor de vendas Victor Simões, de 28 anos. "A queda do preço da gasolina foi uma coisa positiva para a população. Mas, a minha expectativa é que venha ocorrer a redução dos preços de outros produtos. Pois, tudo depende do valor do frete", afirma Victor.

Motorista de aplicativo, Jeferson Moreira, de 31, disse que comemorou a redução no custo da gasolina, já que sua categoria vinha sendo sacrificada com alta no produto. "Mas, espero que a baixa no preço dos combustíveis fique para sempre e não fique apenas no período antes da eleição", observa Jeferson.

Outro motorista de Montes Claros, Joao Paulo Souza, de 37, disse que considera uma medida acertada dos governos Federal e Estadual em reduzir a alíquota de impostos, visando a queda de preço da gasolina na bomba.

"Mas, acho que o preço da gasolina tem que baixar mais ainda. E não pode baixar somente o custo dos combustíveis. É preciso reduzir também os preços de outros produtos, como os alimentos em geral", acredita o consumidor.

José Pereira Xavier, de 67, disse que ficou satisfeito com a queda no valor da gasolina. Por outro lado, ele protesta contra o preço elevado do óleo diesel.

"Acho vergonhoso o preço do óleo diesel ser mais alto do que o da gasolina. O transporte dos produtos é feito de caminhão, que consome óleo diesel", diz José Pereira, que trabalha como motorista em Coronel Fabriciano (Vale do Aço) e, nesta semana, viajou para Montes Claros.

Impacto na queda da inflação



A variação dos preços dos derivados de petróleo já puxou para baixo a inflação no município de Montes Claros (413,4 mil habitantes). A constatação é economista e professora Vânia Vilas Bôas, coordenadora do Índice de Preços ao Consumiodor, serviço do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), que mede o custo de vida mensalmente na cidade-polo d o Norte de Minas.

Ela salienta que nas ultimas semanas de junho, foram verificadas em Montes Claros a reduções nos preços de venda da gasolina (queda de 4,10%) e do etanol (-8,13%). "Com isso, houve um impacto na inflação de junho na cidade, que foi de 0,72% enquanto a inflação de maio tinha sido de 0,93%", afirma a economista, lembrando que nas ultimas semanas de junho, o grupo de transporte (que ajuda a formar o orçamento das famílias) teve uma variação negativa de – 0,87%.

Redução na gasolina X Aumento dos alimentos

Vânia Vilas Boas destaca que o grupo do transporte é responsável por 8,09% do orçamento das famílias. Desta forma, a diminuição do preço da gasolina a neste mês, por conta da mudança na alíquota de ICMS, trará um "alívio" para os consumidores.

Alívio de um lado, sufoco do outro, ressalta a economista. Ela lembra que enquanto o preço do litro da gasolina tem queda na bomba, a população convive com a alta dos alimentos, grupo que tem grande peso no orçamento familiar. "Estamos tendo uma ascensão (dos preços) no grupo de alimentação, com os preços de produtos industrializados e produtos in natura aumentando de maneira expressiva", explica.

Disparada do preço do leite

A coordenadora do IPC/Unimontes chama atenção para a disparada no preço do leite. Segundo ela, desde abril, o preço do leite in natura subiu 9,38% enquanto o preço do produto embalado em caixinha (tetra pak) aumentou 12,6.