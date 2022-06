Combustíveis: moradora de Juiz de Fora 'corta nos alimentos para abastecer'

Na Zona Norte de Juiz de Fora, gasolina comum gira em torno de R$ 7,59 (foto: Bruno Luis Barros - Especial para o EM)

Posto Chalé, no Bairro Alto dos Passos, Zona Sul de Juiz de Fora (foto: Bruno Luis Barros - Especial para o EM)

Posto Bonitão, no Bairro Mariano Procópio, Região Central de Juiz de Fora, foi um dos visitados pela reportagem (foto: Bruno Luis Barros - Especial para o EM)

Os reajustes de 5,18% na gasolina e de 14,25% no diesel para as refinarias, anunciados pela Petrobras na última sexta-feira (17/6), impactam de forma drástica a vida de muitas pessoas. “Já estou a ponto de desfazer do carro, passar a andar a pé e colocar meu filho numa escola mais próxima de casa, já que não terei mais o veículo”, desabafou a servidora pública estadual Mônica Paiva, de 35 anos, em conversa com a reportagem enquanto abastecia no Posto Chalé, no Bairro Alto dos Passos, Zona Sul da cidade.Conforme levantamento realizado pelonessa quarta-feira (22/6), os aumentos da estatal refletiram numa oscilação expressiva dos preços repassados ao consumidor. Nesse sentido, o diesel é comercializado de R$ 7,39 a R$ 7,69, dependendo do estabelecimento. Já o etanol pode ser encontrado por R$ 4,89 até R$ 5,69 o litro. A menor variação fica a cargo da gasolina comum - entre R$ 7,59 e R$ 7,69.“Com esses preços, está muito difícil pra sair de casa. Gasto mais da metade do meu salário apenas com combustível. Hoje, para quem é assalariado, é impossível ter um carro. O único jeito do pobre andar de carro é cortar na alimentação. Foi o que eu fiz. Cortei tudo pela metade, como leite, ovos e carne de boi”, contou Mônica.Embora com uma realidade financeira um pouco mais favorável, o aposentado Silvério dos Santos Rodrigues, de 89 anos, também afirmou sentir os impactos da escalada dos preços dos combustíveis enquanto abastecia seu automóvel no Posto Vip, no Bairro Francisco Bernardino, na Zona Norte da cidade.“Não tenho aumento nas minhas aposentadorias de advogado e militar, mas sou obrigado, como muitos, a pagar esses preços abusivos. A sensação é que a tendência é só piorar. A gasolina está cara. Tudo está caro. Por exemplo, eu ainda consigo comer carne, mas tenho muitos amigos que já não compram mais”, reflete Silvério ao estender sua crítica ao aumento generalizado dos preços nos itens da alimentação.Tendo o carro como principal meio de transporte, a comerciante Andreia de Barros, de 45 anos, já tentou alternativas para driblar a disparada dos preços. “Tentei usar Uber, mas não deu certo, pois muitas vezes as corridas são canceladas. Por um tempo, meu marido me levava ao trabalho e depois ia para o dele, mas também não funcionou, pois a nossa qualidade de vida estava piorando muito”.Segundo Andreia, o gasto semanal com gasolina quase que dobrou. “Há cerca de um ano, eu gastava de R$ 120 a R$ 150 por semana. Agora, olha aí, R$ 288”, mostrou a comerciante, referindo-se ao valor pago nesta quarta-feira no Posto Bonitão, no Bairro Mariano Procópio, Região Central de Juiz de Fora. “Infelizmente, não tem pra onde correr”.