Combustíveis mais caros impactam em serviços no Centro-Oeste de Minas

A última alta dos combustíveis chegou à bomba dos postos de municípios do Centro-Oeste de Minas e deixou consumidores perplexos. Em Divinópolis, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, quem até o fim de semana conseguia encontrar o litro da gasolina a R$ 7,19 precisou pagar R$ 7,49 na terça-feira (21/6).

Assim que teve conhecimento do reajuste da Petrobras na sexta-feira (17/6), o aposentado Marcelo Antônio, de 55 anos, correu para encher o tanque. “Me programei para abastecer antes deste aumento refletir na bomba e consegui abastecer com valor de R$ 7,19. Parece ser uma vitória, né? Abastecer mais barato. Isso é muito irreal, é muito caro, mesmo considerando a política de preços adotada pela Petrobras”, desabafou.

Em Divinópolis, alguns postos seguraram o valor antigo no fim de semana. O reflexo da alta veio a partir da segunda-feira (20/6). “Um absurdo. Estamos entregues às baratas. Ninguém se responsabiliza por nada. E é assim, anuncia em um dia, no outro já está nos postos. Enquanto isso, o salário continua o mesmo. Tem 20 anos que minha aposentadoria não aumenta”, reclamou o aposentado Cássio Rubens Souza, de 81 anos.

Na cidade de 242 mil habitantes, o diesel está batendo R$ 7,89, mais caro que a gasolina vendida a R$ 7,49. Já o etanol custa, em média, R$ 5,19.

Para os motoristas de Nova Serrana, de 108 mil habitantes, a 46 quilômetros de Divinópolis, abastecer pode comprometer ainda mais o orçamento. Em levantamento feito pela reportagem nessa quarta-feira (22), um posto com bandeira no bairro Sagrada Família vendia o litro da gasolina por até R$ 7,74. Já o etanol e o diesel são vendidos a R$ 5,19 e R$ 7,73, respectivamente.

Onde não há bandeira, como é o caso de um estabelecimento no bairro Planalto, a gasolina é encontrada a R$ 7,39. É possível abastecer com etanol a R$ 4,99 e diesel a R$ 7,49.

O aumento nos combustíveis gera um efeito dominó. Com 166 motoristas cadastrados, uma empresa de aplicativo de transporte de passageiros que opera em Nova Serrana tem buscado alternativas para não perder profissionais e nem corridas.

“A gente sabe que causa impacto diário no bolso do motorista e por isso precisamos reduzir parte do repasse da comissão que é repassada para o aplicativo para minimizar e para que o cliente não sofra tanto o impacto no valor da corrida”, afirma o proprietário Marcelo Caires.

Reajuste da Petrobras





Na sexta-feira (17), a Petrobras reajustou o valor da gasolina em 5,18% e do diesel em 14,26% nas refinarias. Com isso, o preço do litro do derivado do petróleo aplicado em carros de passeio subiu de R$ 3,86 para R$ 4,06, enquanto o combustível utilizado principalmente em ônibus e caminhões passou de R$ 4,91 para R$ 5,61.





LEIA MAIS - Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina e do diesel





Desde o início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, os combustíveis em Minas dispararam bastante acima da inflação acumulada de 25,73% até maio de 2022. As variações vão de 61,8% a mais de 98%, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de 12 a 18 de junho.





Etanol: R$ 2,96 a R$ 5,002 - 68,98%





Gasolina comum: R$ 4,555 a R$ 7,46 - 63,77%





Óleo diesel: R$ 3,451 a R$ 6,859 - 98,75%





Óleo diesel S10: R$ 3,567 a R$ 6,97 - 95,48%





Gás natural veicular (GNV) : R$ 3,406 a R$ 5,514 - 61,89%





Gás de cozinha (GLP) : R$ 70,39 a R$ 116,11 - 64,95%

A ideia é tentar alcançar o meio-termo. Isso significa impacto também no valor do serviço. “Não adianta ter tarifa reduzida e não ter motorista para atender a demanda”, alega Caires.