Capitais europeias lideram lista de cidades mais caras; veja ranking

Lisboa é uma das três cidades mais caras para se viver na Europa (foto: Reprodução/Secretaria de Turismo de Lisboa)

O estudo The Cost of Living Crisis: How big is the gap between outgoings and incomings around the world? (A crise do custo de vida: quão grande é a diferença entre as pagamentos e recebimentos em todo o mundo?, em livre tradução) mostra as cidades com o maior custo de vida do mundo. Para compor o ranking, a pesquisa utilizou um cálculo que subtrai do salário médio o valor do aluguel de um apartamento. Quanto menor o saldo encontrado, maior é o custo de vida da cidade.

LEIA O ESTUDO: The Cost of Living Crisis: How big is the gap between outgoings and incomings around the world?

Usando Lisboa como exemplo, o estudo mostrou que o aluguel de um apartamento no centro da cidade e com três quartos custa cerca de € 1.377. O salário mensal é de, em média, € 878 e o custo de vida é cerca de € 475. O valor final encontrado foi um saldo negativo de € 974, equivalente a R$ 5307,12, na cotação atual do euro.



Neste ranking, entre as dez cidades mais caras, 5 ficam na Europa, 4 na América Latina e uma da Ásia.



O estudo também mostra quais são as cidades menos caras para se viver. Nesta lista, 7 cidades estão localizadas no Reino Unido, uma na Austrália, uma nos Estados Unidos, e uma a Suíça. A cidade de Berna, capital da Suíça, é o local mais barato de se morar com um saldo positivo de € 1208, equivalente a R$ 6582,13.



Confira as listas abaixo:

1. Berna - Suíça2. Derby - Reino Unido3. Coventry - Reino Unido4. Canberra - Austrália5. Stoke-on-Trent - Reino Unido6. Washington - Estados Unidos7. Glasgow - Reino Unido8. Cardiff - Reino Unido9. Leicester - Reino Unido10. Wolverhampton - Reino Unido1. Roma - Itália2. Londres - Reino Unido3. Lisboa - Portugal4. Cidade do México - México5. Paris - França6. Seul - Coréia do Sul7. Dublin - Irlanda8. Santiago - Chile9. San José - Costa Rica10. Bogotá - Colômbia