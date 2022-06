Locadora de veículos investe na geração própria de energia solar voltaica

Usina solar voltaica da Localiza em Fazenda no município de Capitão Enéas, no Norte de Minas (foto: Localiza/divulgação)

O investimento na geração de energia solar voltaica é uma das opções encontradas pelas grandes empresas para reduzir custo. Essa estratégia é adotada pela Localiza, maior empresa de aluguel de carros da América Latina. A companhia anuncia que no primeiro trimestre de 2022 superou a marca de 1 milhão de KWh de geração e consumo de energia solar em suas operações, registrando um aumento de 38% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A quantidade de energia solar voltaica gerada e consumida pela locadora de veículos seria suficiente para abastecer mais de mil famílias durante um mês, de acordo com dados da empresa.



Fundada em Belo Horizonte, em 1973, a Localiza conta, hoje, com 620 agências no Brasil e em outros seis países da América do Sul (Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai e Urucuia). Sua frota passa de 185 mil veículos

Além da geração por meio de placas fotovoltaicas instaladas nos telhados de suas filiais, a locadora conta com três fazendas de geração de energia a partir da luz do sol, que juntas, ocupam uma área de mais de 23 mil metros quadrados. Elas somam 3.520 placas, que abastecem 3.520 filiais. A estimativa de geração total das três fazendas é de cerca de 1,8 milhão de kWh/ano.

Uma das fazendas de geração de energia solar voltaica da companhia está situada no município de Capitão Enéas, no Norte de Minas, onde a implantação de “usinas solares” voltaicas têm expandido muitos nos últimos anos, aproveitando o potencial de luminosidade da região. A unidade de Capitão Enéas abastece 35 filiais da Localiza em Minas Gerais - as outras fazendas de energia solar nos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco.

Em janeiro de 2020, a Companhia contava com 57 agências e lojas abastecidas por energia solar. Em dezembro, o número saltou para 106 e, atualmente, são mais de 160 filiais atendidas, informa a líder da locação de veículos na América Latina. A locadora divulgou que nos últimos dois anos avançou 150% na sua capacidade de geração de energia limpa e renovável,

“Tratamos esse projeto como prioritário na Companhia, seguindo o nosso propósito de construir o futuro da mobilidade sustentável em nossa sociedade. Estabelecemos metas internas; mensuramos e analisamos mensalmente o nosso consumo total e a nossa geração de energia solar; criamos ritos de gestão e planos de ação consistentes para alcançarmos os nossos objetivos”, afirma ”, afirma Thales Costa, ”, Gerente Nacional de Manutenção da Localiza, que lidera Projeto de Geração Solar da companhia

“Com isso, avançamos de maneira muito intensa a nossa capacidade geradora nas filiais e superamos um marco importante no primeiro trimestre deste ano, gerando mais de 1 milhão de kWh de energia solar. Ao longo do ano, continuaremos avançando na expansão do projeto em nossas filiais. Além disso, seguiremos em uma frente de geração distribuída compartilhada, que vai nos permitir ampliar ainda mais o nosso índice de cobertura de energia limpa e renovável até o fim do ano”, completa Thales Costa.

Ele lembra ainda que a energia solar corresponde a cerca de 3% da matriz energética do Brasil e na gigante do aluguel de veículos o número chega a 30% do total de energia consumida em suas filiais, ou seja, 10 vezes mais que o índice relativo nacional.



