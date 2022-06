Fila para ter desconto

Motoristas madrugaram para encher o tanque com descontos no Dia sem Imposto (foto: Esdésio Ferreira/EM/D.A Press)



Consumidores fizeram fila para aproveitar o Dia Livre de Impostos em Belo Horizonte. Os produtos vendidos sem impostos iam de carne e chope a gás de cozinha, remédios e material de construção. Aproximadamente 800 estabelecimentos em Belo Horizonte aderiram à iniciativa. No posto de gasolina Pica Pau, na Avenida Tereza Cristina, a fila começou a ser formada já na manhã de quarta-feira. O posto distribuiu fichas numéricas para os motoristas como forma de organizar o atendimento. Consumidores fizeram fila para aproveitar o Dia Livre de Impostos em Belo Horizonte. Os produtos vendidos sem impostos iam de carne e chope a gás de cozinha, remédios e material de construção. Aproximadamente 800 estabelecimentos em Belo Horizonte aderiram à iniciativa. No posto de gasolina Pica Pau, na Avenida Tereza Cristina, a fila começou a ser formada já na manhã de quarta-feira. O posto distribuiu fichas numéricas para os motoristas como forma de organizar o atendimento.





O consultor financeiro Paulo Nogueira, de 49 anos, chegou às 3 horas da manhã de quarta-feirae ganhou a ficha de número 1. Ele pretende economizar cerca de R$ 80 com o abastecimento. “Com essa economia eu posso fazer uma compra no supermercado, passear no fim de semana ou até mesmo abastecer o carro novamente. E, além da economia, é importante participar dessa ação contra a alta tributação praticada no nosso país”.





Elizabeth Soares dos Santos, de 47 anos, usa o carro para trabalhar. Ela vende bebidas, balas e chicletes na porta de eventos na Grande BH e pretende economizar R$ 76. Ela chegou na fila às 21h da quarta-feira e ganhou a ficha de atendimento número 35. “Eu preciso trabalhar com a caminhonete e está muito difícil pagar R$ 7,50 no litro da gasolina. Vim aproveitar o dia sem imposto. Minha esperança era encher o tanque, mas já ajuda esses 30 litros mais baratos”.





Ontem, lojistas de todo o Brasil aderiram à iniciativa do Dia Livre de Impostos, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) para protestar contra a alta carga tributária e o baixo retorno dos impostos arrecadados em bens e serviços.