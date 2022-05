Paulo Guedes: 'A democracia hoje é mais robusta'

Paulo Guedes (foto: EDU ANDRADE/AGENCIA BRASIL) "A democracia hoje é mais robusta", disse Paulo Guedes, ministro da Economia, durante debate promovido pela TC Economy, nesta na manhã desta quinta-feira (19/5). "Eu vejo essa luta pela demarcação de território [ideológico] como a essência pela democracia", defendeu.





O ministro é convidado para falar sobre as Perspectivas Econômicas do Brasil, um dia após o TCU aprovar a privatização da Eletrobras, a maior vitória do governo contra a oposição desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL).





O ministro também voltou a criticar a aplicação dos impostos trabalhistas no Brasil, motivo de manifestações dos ministros nas últimas semanas. "Precisamos atacar isso", pontuou.





Sobre o período da pandemia, Guedes ressaltou a criação de programas sociais de transferência de renda e de manutenção de empregos. "A verdade é uma: 68 milhões de brasileiros foram protegidos", disse, destacando ainda que a inflação no Brasil é consequência de problemas globais.









"A inflação que tem hoje é uma inflação mundial. Comida e energia subiram e há uma guerra. Pois o Brasil se levantou, o Brasil teve um bom desempenho", defendeu.