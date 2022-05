Gol e Avianca unem-se e criam maior holding de aviação da América Latina

A promessa é de que a Gol possa reduzir custos operacionais que podem impactar positivamente no bolso do consumidor. (foto: Gol/Divulgação)

As companhias aéreas Gol e Avianca, da Colômbia, firmaram, na terça-feira (10/5), um contrato para criar o Grupo Abra, que promete ser o maior conjunto de transporte latinoamericano. O negócio também terá participação da colombiana Viva e da chilena Sky Airline. A promessa é de que a Gol possa reduzir custos operacionais que podem impactar positivamente no bolso do consumidor.

A nova Holding terá sede no Reino Unido, onde também será controlada. Contudo, mesmo com o acordo, as duas empresas continuarão operando voos separadamente. Com um leque de 300 aeronaves, a expectativa é de que a empresa brasileira possa aumentar a oferta de voos internacionais para os consumidores.

"O Abra fornecerá uma plataforma para que as companhias aéreas operacionais reduzam ainda mais os custos, obtenham maiores economias de escala, continuem a operar uma frota de aeronaves de última geração, e expandam suas rotas, serviços, ofertas de produtos e programas de fidelidade", diz trecho do comunicado enviado pela empresa brasileira.

Crise no setor

Ainda não está claro se a Gol sairá da lista de empresas da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A soma das receitas das marcas gira em torno de US$ 7 bilhões anuais e receberá um aporte de US$ 350 milhões para capitalização vindos de diferentes investidores.

O novo grupo nasce em meio à recuperação da crise no setor por conta da pandemia. Atualmente, a Gol possui valor de mercado equivalente a 38% de antes da catástrofe mundial. Por isso, os investidores correram para companhias mais competitivas como a Azul.