Cesta básica já engole quase 60% do salário-mínimo em Belo Horizonte

Quem mora em Belo Horizonte sente no bolso os impactos do aumento do custo de vida na cidade. Dados apresentados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis (Ipead) de Minas Gerais apontam que a cesta básica teve alta de 3% em abril, chegando a R$ 716,26, equivalente a 59,10% do salário mínimo. É o maior valor atingido pela cesta básica em BH. O custo médio da cesta básica representa os gastos de um trabalhador adulto com a alimentação, baseada em 13 produtos, conforme o Decreto-Lei 399/38. Em abril, os principais alimentos responsáveis por essa alta foram o tomate (11,54%), batata-inglesa (16,74%) e o pão francês (5,45%).

A dona de casa Rita Valéria Ferreira, de 58 anos, diz que de um mês para o outro os preços subiram muito. Além disso, ela ressalta que o custo de vida está cada vez mais alto na capital mineira. "No geral, tudo está muito, muito caro. Hoje, a compra aqui em casa ficou em torno de R$ 770. De um mês para o outro a diferença está muito grande, quase R$ 100 a mais", conta.

Com os preços elevados, a dona de casa busca alternativas para balancear as compras. "O básico, que são o café, óleo, feijão, açúcar, é nessa faixa de R$ 700, mas a gente não vive só de arroz, feijão e óleo, né? A gente come outras coisas", afirma. "O jeito é você comprar pão dia sim, dia não. Eu compro biscoito, às vezes faço. Ontem mesmo eu fiz bolo. Vou dividindo as coisas", completa.

Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, teve aumento de 0,86% em abril, conforme o Ipead. O cálculo é realizado também pelo Índice de Preços ao Consumidor Restrito (IPCR), que, mensalmente, acompanha aproximadamente 242 produtos, em que é observada a variação de preço, com base em peso, que define os itens de maior relevância para a composição das famílias. Este índice leva em conta tanto produtos alimentícios quanto itens não alimentícios.

O estudo destaca que, em termos de variação no mês de abril, os alimentos industrializados apresentaram a maior alta, equivalente a 4,06%. Em seguida, alimentos de elaboração primária (3,82)%; vestuário e complementos (2,32%); alimentação em restaurante (2,07%). Além disso, saúde e cuidados pessoais (1,96%); artigos de residência (1,26%). O único índice a apresentar queda foi 'bebidas em bares e restaurantes', tendo baixa de 1,22%.

Hora de abraçar as mães de novo. E com muitos presentes

Reencontros, abraços apertados e presentes. Uma das datas mais importantes para o comércio varejista, o Dia das Mães promete ser diferente para as famílias e para os lojistas em 2022. As restrições impostas pela pandemia da COVID-19 nos anos anteriores agora dão lugar a uma expectativa de boas vendas. O novo impulso do comércio é representado pela intenção dos consumidores. De acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de MG (Ipead/UFMG), 59,52% dos consumidores pretendem presentear a mãe na data especial, o que representa crescimento de 16,77% em relação ao ano passado, marcado por fortes restrições às atividades comerciais.

O valor gasto com os presentes em 2022 também é superior ao de 2021, com uma média de R$ 95 por pessoa e alta de 6,97% em relação ao ano anterior. Os resultados ainda mostram que 46,40% dos consumidores que pretendem presentear gastarão valor igual ao que gastaram no ano passado. A faixa de valor para presentes “entre R$ 51 a R$ 100 foi a mais citada, representando 34,40% dos consumidores que pretendem presentear em 2022. As roupas estão no topo da lista dos filhos, seguidas dos calçados, perfumes ou hidratantes e flores ou plantas. O comportamento dos clientes anima quem está à frente do negócio. “A expectativa é enorme. Nos dois últimos anos, muitos filhos precisaram se afastar das mães por questões de segurança. Agora, vivemos um momento especial, porque teremos um Dia das Mães sem máscaras e com todos vacinados. Consequentemente, temos uma perspectiva bem alta de vendas. É a segunda data mais importante, atrás do Natal. Acreditamos que as vendas serão o dobro do ano passado e vivemos a expectativa de crescimento em relação a 2019, quando não tínhamos pandemia”, afirma a empresária Maria Clara Duca, proprietária da loja Atmo Moda Feminina, na Região Centro-Sul da capital.

Ela afirma que sua loja não precisou contratar novos funcionários, mas todos precisaram se esforçar para estender o horário em virtude do aumento do volume de vendas. “É um momento bom para as vendedoras ganharem mais. A equipe fica toda motivada, pois gera horas extras e elas atendem mais pessoas”.

A proprietária da Água Fresca Langerie, Juliana Moraes, diz que há uma animação natural no rosto dos clientes que é repassada aos comerciantes. “As vendas estão melhores que em 2021, pois ficamos fechados em abril. As pessoas circulam com mais otimismo, o que faz com que as vendas estejam num patamar mais acima. Apesar disso, alguns clientes deixam as compras para a última hora. Mas temos lojas de shopping e eletrônicos com entrega expressa para BH, caso as compras sejam feitas até as 12h (deste sábado)”. A empresária faz uma projeção de faturamento em 2022: “Nossa expectativa é de que cresça 12% em relação ao ano passado. É uma data muito importante para nós. Mãe é símbolo de amor, carinho e afeto e a data envolve todo esse significado. E todos têm ligação com a mãe, a avó ou uma tia. É uma data que mexe com os corações e com o comércio”.

Para Fátima Eloisa, uma das sócias da Adhara, a confiança de faturamento maior é grande. “Tivemos muitas dificuldades na pandemia, mas agora começou a normalizar. Temos sempre o pensamento positivo de sempre vender mais. É uma data importante, porque todos se lembram de levar presentes para as mães. E eu não posso reclamar. Temos 20 anos de atuação e posso dizer que as vendas estão boas”, relata.

Para incrementar as vendas, seu estabelecimento participará de um desfile de moda na manhã de hoje, no Shopping 5ª Avenida, para impulsionar novos clientes a irem às compras. O evento terá a participação de outros lojistas do ramo de calçados, moda íntima e bijuterias, entre outros.