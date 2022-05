Juros sobem para 12,75% e país lidera ranking mundial

(foto: Leonardo Sá/Agência Senado - 10/2/21 )

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu elevar a taxa básica da economia (Selic) em mais um ponto percentual, para 12,75% ao ano, maior patamar desde abril de 2017. Com isso, o Copom efetua a décima alta consecutiva nos juros desde março de 2021, quando a Selic estava no piso histórico de 2% ao ano. A decisão foi unânime e veio em linha com a expectativa do mercado. O Copom sinalizou que mantém a estratégia de aperto monetário no território contracionista, mas que, na próxima reunião, em junho, fará um ajuste de “menor magnitude”.

“O Copom considera que, diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista”, informou a nota. “O Comitê enfatiza que vai perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Para a próxima reunião, o Comitê antevê como provável uma extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude”, acrescentou o comunicado.

No comunicado, o Copom destaca que o ambiente externo seguiu se deteriorando. “As pressões inflacionárias decorrentes da pandemia se intensificaram com problemas de oferta advindos da nova onda de COVID-19 na China e da guerra na Ucrânia”, diz a ata da reunião do Copom. “A reprecificação da política monetária nos países avançados eleva a incerteza e gera volatilidade adicional, particularmente nos países emergentes”, acrescentou o comunicado. Ontem, o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, anunciou a elevação da taxa básica da economia norte- americana em 0,5 ponto percentual, com a taxa subindo para o patamar entre 0,75% e 1%.

Maior juro

no mundo

Com a nova taxa básica, subtraindo a inflação projetada para os próximos 12 meses, o juro real do Brasil passa para 6,69% ao ano, de acordo com levantamento da Infinity Asset Management divulgado ontem. Com isso, o Brasil passou a liderar o ranking das maiores taxas de juros reais – descontada a inflação – do mundo. Em março, quando a taxa Selic passou para 11,75%, o Brasil estava em segundo lugar no ranking de 40 países elaborado pelo economista-chefe da Infinity, Jason Vieira. A Rússia estava em primeiro naquela listagem e, na atual, ficou em sexto lugar, com taxa de juro real de 1,36% ao ano.

A média de juros reais é negativa, de 1,73%. No segundo lugar da listagem ficou a Colômbia, com juro real anual de 3,86%. Em terceiro, o México, com juros anuais de 3,59%, descontada a inflação. Na lanterna ficou a Argentina, com juros reais negativos de 10,30% ao ano.

Para o economista Rob Correa, analista de investimentos e autor do livro “Guia do investidor de sucesso no longo prazo”, “os impactos eonômicos do conflito russo-ucraniano, associados a uma pressão inflacionária recorde sobre alimentos e energia, tensões a respeito do ciclo monetário brasileiro passaram a ganhar força” e com a tendência inflacionária pressionada pelos combustíveis e alimentos, a pressão sobre a próxima reunião do Copom será maior. “Na minha avaliação, a piora do cenário brasileiro nos primeiros meses de 2022 são indicativos de um ajuste mais expressivo da Selic ao longo do tempo”, disse o economista

"O Copom considera que, diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando" Banco Central, trecho de ata da reunião do Copom



Para Marcelo Oliveira, fundador da Quantzed, a decisão do Copom veio conforme o esperado. “Acredito que o comunicado foi positivo e não provoca grandes impactos nem sustos, pois o aumento já estava precificado”, disse o fundador da empresa de tecnologia e educação financeira. Para ele, embora se espere uma nova alta de 0,5 ponto percentual na Selic, a mensagem da reunião do BC deixou a palavra “provável”, o que, para ele, “dá um benefício de dúvida de não fazer essa próxima alta”.

Exagero A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou equivocada e excessiva a decisão do Copom de manter o ritmo de aumento da Selic em um ponto percentual, para 12,75% ao ano, maior patamar desde abril de 2017. “Desde março de 2021, a taxa básica de juros tem sido elevada pela autoridade monetária, acumulando mais de 10 pontos percentuais no período. Para a CNI, a taxa anterior, de 11,75%, já era suficiente para garantir uma trajetória de queda da inflação nos próximos meses, uma vez que a alta leva tempo para restringir a atividade e, consequentemente, segurar a alta dos preços”, destacou a entidade em comunicado após o anúncio da decisão do Copom.

“Este novo aumento da taxa de juros deve comprometer ainda mais a atividade econômica, que já dá claros sinais de fraqueza. Para a indústria, a intensificação do ritmo de aperto da política monetária piora as expectativas para o crescimento econômico em 2022, com efeitos adversos sobre a produção, o consumo e o emprego”, disse o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, na nota. A entidade informou ainda que os dados de atividade econômica do Banco Central, medidos pelo IBC-Br, em fevereiro, estava 0,4% abaixo do índice de dezembro de 2021, “apontando estagnação da economia”.

Para a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), “o nível de desemprego e os riscos de recessão são potencializados diante do ritmo e da intensidade das altas dos juros no Brasil. É fato que a economia brasileira convive com uma doença antiga, a inflação, mas o tratamento não pode ameaçar a vida do paciente, tal como está ocorrendo”. Em nota divulgada ontem, a entidade considera que mesmo com a elevação da taxa de juros desde março de 2021 a expectativa da inflação não recua e já se aproxima de 8%. “É evidente que mudanças no cenário internacional têm agravado as pressões inflacionárias em todo o mundo, inclusive no Brasil, sobretudo nos preços de commodities”, diz a Fiemg no comunicado.

Mas para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), a decisão do Copom é “uma medida técnica e necessária para conter o processo inflacionário no país. Para o presidente da Abrainc, Luiz França, apesar do aumento nos juros, temos boas perspectivas para o setor. “A taxa dos financiamentos imobiliários é atrelada à remuneração da poupança e a mesma não vai subir na mesma proporção que a Selic”, afirma o executivo.