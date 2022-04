BH: CDL autoriza funcionamento do comércio no feriado do Dia do Trabalhador

Ao contrário do Sindilojas, CDL autorizou o funcionamento do comércio no feriado (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press ) A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) autorizou o funcionamento do comércio no feriado do Dia do Trabalhador, no próximo domingo (1/5).









Ainda de acordo com a CDL, os funcionários que trabalharem no feriado vão ter direito a uma folga compensatória, que não coincida com os dias destinados ao repouso semanal remunerado. Caso contrário, os trabalhadores devem receber o pagamento em dobro pelo domingo.

Proibição do Sindilojas





"O comércio lojista não está autorizado a convocar seus empregados no feriado de 1º de maio de 2022 (Dia do Trabalho), nas cidades de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Confins, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, São José da Lapa e Vespasiano", afirmou o Sindilojas, em nota.





De acordo com o sindicato, a multa pode chegar a R$ 4.025,33, dobrada em caso de reincidência, nos termos do artigo 75 da CLT, e Portaria 667/2021.