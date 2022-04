Aéreas reagem à retomada da gratuidade na bagagem

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A volta da gratuidade para o embarque de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais, aprovada na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, ainda não entrou em vigor, mas já acendeu a luz amarela nas companhias aéreas, enquanto passageiros ainda têm que pagar para despachar bagagens.

A aprovação da Medida Provisória 1.089/21, também conhecida como a MP do Voo Simples, foi recebida com indignação pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). “O governo acertou ao enviar uma MP que auxilia o setor aéreo na recuperação pós-crise da pandemia do novo coronavírus, mas a mudança na cobrança de bagagem vai no sentido contrário da própria MP, pois reduz a competitividade do país”, declarou o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz.

Em 2016, as companhias do setor foram beneficiadas pela decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de aprovar a cobrança de bagagens despachadas pelas empresas aéreas. Na época, a justificativa da agência e das empresas era de que isso aumentaria a concorrência e reduziria os preços das passagens. Entretanto, seis anos depois, o efeito foi justamente o oposto.

Além do aumento contínuo no preço das passagens, com alterações feitas a cada minuto e sem nenhuma transparência, o preço extra para despachar as bagagens ou outros serviços básicos, como wi-fi, multiplicam drasticamente o valor dos tíquetes. Em nota, a Abear alegou que a extinção da prática é um “retrocesso” para os usuários e que a cobrança extra é “praticada no mundo há pelo menos duas décadas”.

Polêmica Com 273 votos a favor e 148 contra, a MP foi aprovada na noite de terça-feira, mas ainda precisa passar por análise no Senado. A deputada Perpétua Almeida (PCdoB), autora da emenda que inclui um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor proibindo as companhias aéreas de cobrarem qualquer tipo de taxa, em voos nacionais, pelo despacho de bagagens de até 23kg; e em voos internacionais, pelo despacho de bagagens de até 30kg, afirmou que os parlamentares foram enganados em 2016, quando o projeto foi aprovado.

“As empresas não foram verdadeiras quando afirmaram que iam baixar o preço da passagem se nós permitíssemos a cobrança da bagagem. A maioria desta Casa permitiu, com o protesto de um número expressivo de parlamentares, e agora todos viram que foram enganados”, disse.

O deputado Vinicius Carvalho (Republicanos) também se mostrou favorável à decisão, já que a realidade nos últimos seis anos foi diferente da proposta pelas empresas. “Falaram à época que era necessário cobrar pela bagagem para que houvesse redução do custo das passagens. Mas o que nós vemos sempre são as empresas com aquela política da economia do palitinho enriquecendo cada vez mais e mais”, declarou.

A proposta aprovada define o serviço aéreo como uma atividade de interesse público que, mesmo que submetida à regulação, pode ser livremente explorada pelos entes privados. O texto do relator, deputado General Peternelli (União-SP), prevê que qualquer pessoa física ou jurídica poderá explorar serviços aéreos, observadas as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e da autoridade de aviação civil. A proposta também muda valores e tipos de ações sujeitas a taxas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As informações são da Agência Brasil.

“Desafios ainda persistem no setor, a exemplo do custo crescente com combustíveis e desarranjo das cadeias de produção mundiais, de forma que a busca por eficiência e simplificação é crucial para melhorar a saúde financeira das empresas de aviação e para a prestação adequada dos serviços”, justificou o relator. Segundo o texto, tanto as companhias aéreas quanto os que prestam serviços de intermediação de compra de passagem devem fornecer as informações pessoais do passageiro às autoridades federais competentes. Mesmo favoráveis à medida, deputados da base governista argumentaram que ainda há mais modificações a serem feitas para desburocratizar o setor aéreo no país.