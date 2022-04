Começa nessa segunda (25/4) o pagamento da 2ª parcela do IPVA em Minas

Segunda parcela do vencimento do IPVA em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Começa, na próxima segunda-feira (25/4), o vencimento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022 em Minas Gerais. O cronograma, já divulgado pelo governo, começa com os proprietários de veículos com finais de placa 1 e 2.

A programação seguirá no formato de dois finais de placa por dia até sexta-feira (29/4), quando será a vez dos veículos que possuem placas com finais 9 e 0. O motorista pode realizar o pagamento em agências bancárias autorizadas e lotéricas, para isso, basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Tabela 2° e 3° parcela do IPVA em MG (foto: Secretaria de Estado de Fazenda / Divulgação)

Os valores são os mesmos do ano passado, devido a uma lei que congela o índice de reajuste do imposto. Sem essa lei, o reajuste seria de aproximadamente 23%. O contribuinte pode consultar o valor do imposto pelo portal da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG).

Quem não realizar o pagamento ou fazê-lo fora do prazo estipulado, terá que pagar uma multa de 0,3% ao dia. Caso o atraso ultrapasse 30 dias, a multa passa para 20%, além de juros calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), que atualmente está em 11,75%.

O superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), Leônidas Marques, ressalta que o contribuinte tem a opção de emitir o Documento de Arrecadação pelo site da SEF/MG.

Marques também alerta para os riscos de golpes; segundo ele, a Secretaria de Fazenda não envia boletos do IPVA por correspondência nem por e-mail ou links por aplicativos de mensagem. Quem receber algo parecido deve ficar atento.