Caixa libera saques do FGTS a partir desta quarta-feria (20/4)

A Caixa Econômica Federal começa a liberar a partir de hoje o resgate do novo saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e já divulgou o cronograma de pagamento até junho (confira o quadro). O banco estima que disponibilizará mais de R$ 30 bilhões para mais de 40 milhões de trabalhadores no país.

Hoje já poderão fazer o saque os nascidos em janeiro. O calendário segue até 15 de junho, quando será a vez dos nascidos em dezembro de ter acesso aos recursos. O primeiro passo é consultar o site da Caixa, o aplicativo FGTS ou agências do banco para saber se tem direito ao saque.









CRONOGRAMA

Confira o calendário de pagamento de acordo com o mês de nascimento do trabalhador





Janeiro - 20 de abril

Fevereiro - 30 de abril

Março - 4 de maio

Abril - 11 de maio

Maio - 14 de maio

Junho - 18 de maio

Julho - 21 de maio

Agosto - 25 de maio

Setembro - 28 de maio

Outubro - 1 º de junho

Novembro - 8 de junho

Dezembro - 15 de junho





Fontee: Caixa Econômica Federal