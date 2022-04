Assembleia da Petrobras aprova José Mauro Coelho

Engenheiro químico e ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves deve assumir hoje a presidência da petroleira (foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil/AFP - 3/8/21)





A assembleia geral de acionistas da Petrobras confirmou na noite de ontem o nome de José Mauro Ferreira Coelho para o Conselho de Administração da estatal. Com a indicação ao cargo, o Conselho de Administração aprecia na manhã de hoje o nome de Coelho para a presidência da estatal. Se for eleito pelo conselho, José Mauro Coelho toma posse na presidência da Petrobras, na tarde de hoje, na sede da companhia, no centro do Rio.





Às 23h30, a assembleia ainda analisava outros temas e só deveria terminar no final da noite. José Mauro Coelho foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e seu nome foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para substituir o general Joaquim Silva e Luna.





O Comitê de Pessoas recomendou a aprovação do nome do químico José Mauro Ferreira Coelho para o Conselho de Administração da estatal, conforme comunicado divulgado, na terça-feira, pela estatal, para substituir o general Joaquim Silva e Luna. A decisão ocorreu após reunião extraordinária realizada na noite da véspera pelo colegiado.





No documento, o Comitê informou que o executivo preenche os requisitos necessários para o cargo e recomendou que a indicação “está apta para ser apreciada” na AGO. Logo, como membro do Conselho, Coelho poderá ser eleito presidente da companhia na AGO. A União tem a maioria (oito) dos 11 membros do Conselho. A assembleia também decidiria a nova remuneração dos conselheiros e da diretoria da empresa, que lucrou R$ 106,7 bilhões no ano passado.





No fim de março, Bolsonaro decidiu trocar o comando da Petrobras, após novamente criticar a política de paridade de preços internacionais da estatal, a PPI. Foi a segunda troca desde o início do mandato. Os combustíveis são os principais vilões da inflação e Silva e Luna, escolhido por Bolsonaro para substituir Roberto Castello Branco - indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes -, não conseguiu evitar a disparada dos preços dos combustíveis no início de março em meio à guerra da Ucrânia. Depois de 57 dias de congelamento de preços, a empresa anunciou um mega reajuste nas refinarias, de 24,9%, no diesel, e de 18,7%, na gasolina.





Descontente, o chefe do Executivo partiu para a escolha de um substituto com a ajuda do Ministério de Minas e Energia (MME) e indicou o economista Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) e, para a presidência do Conselho, escolheu o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Contudo, Pires e Landim renunciaram logo em seguida devido às suspeitas de conflitos de interesses apontadas pelos órgãos de governança da estatal.





Ambos, inclusive, são bem relacionados com políticos do Centrão e amigos do empresário baiano Carlos Suarez, dono da OAS, uma das empreiteiras envolvidas no escândalo do Petrolão.





Diante da renúncia dupla, o MME divulgou, na semana passada, novos indicados e escolheu Coelho, presidente do Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), para o lugar de Pires, e o engenheiro Márcio Weber, que já integra o Conselho, para a vaga antes de Landim.