Minas é o segundo maior estado com vagas para motoristas de caminhões

Empresas de Minas buscam novos profissionais para transporte de cargas (foto: Volvo/divulgação )

Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com maior oferta de vagas para profissionais em empresas do transporte rodoviário de cargas. É o que mostra a pesquisa Perfil Empresarial, divulgada nesta segunda-feira (11/4) pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). O levantamento indica que 14,5% dos empregos disponíveis no setor estão em empresas do estado.

De acordo com a CNT, Minas divide a segunda posição com São Paulo e só fica atrás de Santa Catarina, que conta com 17,4% das ofertas disponíveis. Em patamar próximo, estão as empresas localizadas no Paraná (14% dos empregos) e no Rio Grande do Sul (10,1%).

Quase a metade das empresas que participaram da pesquisa alegaram ter vagas disponíveis no setor, mas vem apresentando dificuldades para preenchê-las. A maior parte delas (60,4%) concentra-se em companhias de grande porte, com mais de 100 empregados.

A atividade com maior carência no mercado é de motoristas – 65,1% dos empresários do terminal rodoviário de cargas citaram não encontrar com facilidade esse profissional. Entre as empresas que participaram do levantamento, 19,2% acrescentaram ao problema a falta de mecânicos e 15,1%, a carência de gestores operacionais.

Em busca de contratações

A empresa JNC Transporte Eirele, com sede em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está em busca de profissionais no mercado. A companhia oferece duas vagas para motoristas capacitados a operar caminhões truck – que possuem um terceiro eixo, com fim de aumentar a estabilidade do veículo e a capacidade de carga – e outras duas para carretas.

“Contratar motoristas para carretas é mais tranquilos. Já os caminhões trucks exigem maior preparo e são mais difíceis de encontrar. Trabalhamos com carga e descarga e o motorista é quem executa a função”, ressalta a analista de recursos humanos da empresa, Sandra Freire.

Ela diz que outras funções estão sem candidatos. “Temos vagas para mecânicos, mas está difícil para repor. Depende muito do cargo. A questão é falta de pessoas mesmo."