Saiba quem são os brasileiros que entraram para a lista da Forbes 2022

Pedro Franceschi, de 25 anos, e Henrique Dubugras, de 26 anos (US$ 1,5 bilhão cada), são os dois novos bilionários mais jovens da lista (foto: Brex/Forbes/Reprodução)

A lista de bilionários da revista Forbes foi atualizada nesta terça-feira (5/4) e passou a contar com três brasileiros: Sasson Dayan, do banco Daycoval, os cofundadores da fintech Brex, Henrique Dubugras, de 26 anos, e Pedro Franceschini, de 25 anos.

A norte-americana Brex foi fundada no Vale do Silício e atua no mercado oferecendo cartão de crédito em até cinco minutos após o cadastro para startups locais. Somente no primeiro trimestre deste ano, a fintech recebeu um aporte de US$ 300 milhões e foi avaliada em US$ 12,3 bilhões.

A lista de bilionários da Forbes registrou uma queda considerável. No momento, são 236 nomes. No ano passado eram 429 pessoas.

A China detém o maior número de bilionários, com 62 nomes. Em segundo lugar estão os Estados Unidos, com 50 novos bilionários no ranking. Em terceiro vem a Índia, com 29.