Indústria produziu 0,7% mais em fevereiro, porém inferior do pré-pandemia

A produção industrial cresceu 0,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (1°/4). O resultado ficou acima da expectativa do mercado, estimada em 0,3%, mas o setor permanece 2,6% abaixo do patamar de antes do início da pandemia.

O desempenho do setor em fevereiro mostra recuperação de parte da queda de 2,2% registrada em janeiro desse ano. Frente a fevereiro de 2021, o recuo foi de 4,3%. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, houve alta de 2,8%.

O desempenho do setor foi positivo no mês nas quatro categorias econômicas consideradas pela pesquisa e em 16 dos 26 ramos pesquisados. O destaque foram as indústrias extrativas, com alta de 5,3%, e produtos alimentícios, com 2,4%

“O setor extrativo teve uma queda importante em janeiro (-5,1%), por conta do maior volume de chuvas em Minas Gerais, naquele mês, o que prejudicou a extração do minério de ferro. Com a normalização das chuvas, houve uma regularização da produção”, diz o gerente da pesquisa, André Macedo, em nota.

Ainda de acordo com os coordenadores da pesquisa, janeiro é um período caracterizado por redução de jornadas de trabalho e pelo movimento maior de férias coletivas. Já em fevereiro há o retorno normal ao trabalho, que impulsiona a produção do mês.

“O setor alimentos teve seu quarto mês positivo de crescimento, acumulando no período ganho de 14,0%. Em fevereiro, os destaques foram a produção de açúcar e carnes e aves, dois grupamentos importantes dentro do setor de alimentos”, diz Macedo.

Também contribuíram positivamente para o resultado de fevereiro produtos farmoquímicos e farmacêuticos (12,7%), veículos automotores, reboques e carrocerias (3,2%), metalurgia (3,3%), bebidas (4,1%), outros equipamentos de transporte (15,1%) e produtos de borracha e de material plástico (2,9%).

Entre as quedas, o IBGE destaca a produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,8%) e celulose, papel e produtos de papel (-3,4%).

IPI

Cabe destacar que, no fim de fevereiro, o governo reduziu as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 25% para todos os produtos com exceção de tabaco, numa medida com o objetivo de ajudar a conter a inflação e dar um impulso à indústria.