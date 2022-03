PIB de Minas cresce 5,1% e soma R$ 805 bi

Produção de veículos e peças teve expansão de 44% no estado em 2021 (foto: Leo Lira/Divulgação FCA - 1/6/20)





Graças ao desempenho expressivo nos setores de indústria e serviços, o Produto Interno Bruno (PIB) de Minas Gerais fechou o ano de 2021 com crescimento de 5,1% no comparativo com o ano anterior. Segundo estudo da Fundação João Pinheiro (FJP), apresentado ontem, a estimativa total de bens e riquezas produzidas no estado foi de R$ 805,5 bilhões. Do total registrado, 61,6% correspondem aos serviços e 30,1% à indústria. Por sua vez, a produção agropecuária foi responsável por 8,3% das riquezas acumuladas em Minas no último ano. Segundo o estudo, o índice geral de preços encerrou 2020 com uma alta de 14,1%.





“Temos o efeito direto dos preços e, por isso, o efeito nominal do PIB está aumentando. A inflação costuma ter uma relação negativa com a produção real, porque ela corrói o consumo das famílias, uma das fontes de produção das empresas. Nos últimos 18 meses, vemos uma mudança nos preços relativos, o que pode ter um efeito na recuperação desses setores”, avalia o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Raimundo Sousa Leal.





A evolução do PIB mineiro no último trimestre de 2021 ainda é pequena se comparada ao mesmo período de 2019, antes da pandemia do coronavírus, que acentuou o desemprego e provocou o fechamento de empresas. Segundo a FJP, houve avanço de apenas 0,4% em relação aos meses de outubro, novembro de dezembro de 2019.





Os dados mostram que o crescimento da economia estadual em 2021 foi impulsionado pela variação positiva no volume de Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria (9,2%) e dos serviços (4,1%). A extração mineral foi a atividade que apresentou a maior expansão no acumulado do ano (15%), seguida pela construção civil, que registrou crescimento de 12% em nível estadual. Por sua vez, os transportes tiveram 11,4% de expansão, enquanto a indústria de transformação registrou variação positiva de 9,4%.





A atividade industrial teve uma estimativa de produção de riquezas de R$ 213,4 bilhões em 2021, correspondendo a 13% do total gerado em todo o Brasil. A expansão da atividade mineral no estado correspondeu a cinco vezes à variação em solo nacional (3%). “A queda da produção no Pará ajudou na expansão em Minas. Ultrapassamos o patamar pré-pandemia, mas ainda está distante do que vigorava antes do rompimento da barragem de Brumadinho, no início de 2019”, afirma Thiago Almeida, também pesquisador da FJP.





Acelerada





Outro ponto forte da indústria mineira foi na produção de veículos e peças, obtendo um crescimento de 44,2% em relação a 2020. O crescimento no estado foi mais que o dobro visto no cenário brasileiro, que também expandiu em 20,4%.





Segundo Raimundo Leal, o setor ainda tem potencial de expansão no futuro: “Um fator importante foi o relativo sucesso do veículo utilitário que foi lançado em 2019 e 2020, com crescimento de vendas muito expressivo. Isso contribuiu para uma recuperação muito importante. É o setor que não normalizou e ainda não está claro o que vai ocorrer no futuro. Ainda temos problema de suprimentos, o que gera gargalos. Ainda temos tido crescimento no volume de vendas, mas a recuperação da produção de automóveis em Minas foi rápida e importante”.





Por sua vez, o comércio teve expansão de 5,5% em comparação a 2020 e, na administração pública, a expansão registrada para 2021 foi de 1,4%. Prejudicada pelas estiagens prolongadas ao longo de 2021 e por geadas em algumas regiões do estado, a atividade agropecuária teve retração de 8,4% em Minas Gerais.