Expectativa é de alta em movimento na rodoviária de BH

Movimento de passageiros na rodoviária de BH deve ser 42% maior que no ano passado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As empresas de transporte rodoviário estão com expectativas altas para o carnaval deste ano. Mesmo com várias cidades proibindo as festas na rua e desfiles, a procura por passagens para o período da festa cresceu se comparado ao carnaval de 2021.

Segundo a Rodoviária de Belo Horizonte, a expectativa é de que aproximadamente 202 mil pessoas passem pelo terminal, entre embarques e desembarques. Esse volume representa 42% de crescimento na quantidade de passageiros verificada no mesmo feriado em 2021.

A empresa de transporte rodoviário Viação Águia Branca programou mais de 1.400 viagens extras durante o carnaval. Esse número é cinco vezes maior do que o número de viagens extras disponibilizadas pela companhia no mesmo período do ano passado, e se aproxima ao patamar de viagens realizadas em 2019.

“Percebemos uma retomada muito acelerada da nossa demanda após o avanço da vacinação. Além disso, os protocolos de higienização e limpeza dos veículos foram atualizados e reforçados. Esses cuidados proporcionam mais confiança aos clientes e, somados aos preços mais competitivos, tornam as viagens de ônibus ideais para o carnaval”, explicou o diretor comercial da Águia Branca, Thiago Juffo.

A plataforma de intermediação de viagens rodoviárias Buser também registrou aumento na procura por passagens partindo da capital mineira.



Segundo a companhia, cerca de 40 mil pessoas usarão a plataforma entre os dias 25 de fevereiro (sexta-feira) e 2 de março (quarta-feira de cinzas). O número representa um crescimento de 50% em relação ao carnaval do ano passado.

Buser deve transportar cerca de 40 mil pessoas partindo de BH durante o carnaval (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

No Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a movimentação de passageiros durante todo o mês de fevereiro segue com perspectiva de crescimento.



São esperadas mais de 635 mil pessoas durante o período, 40% a mais que em fevereiro de 2021, quando 462 mil passageiros passaram pelo terminal. Além disso, estão previstas 5,7 mil operações de aeronaves ao longo deste mês.

BH Airport terá voos extras para atender passageiros (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

“Apesar da atenção à variante Ômicron, com boa parte da população brasileira vacinada, inclusive com a dose de reforço, percebemos que se trata de um movimento natural e gradual de retomada da confiança dos passageiros e também da economia”, explicou Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport.

Clayton afirmou que o pico de movimentação de passageiros deve ocorrer nos dias 24 e 25 de fevereiro, ou seja, na quinta e sexta-feira que antecedem o carnaval.



“A movimentação diária pode variar entre 27 e 28 mil pessoas, podendo atingir até 30 mil em um único dia”, afirmou.

Segundo a BH Airport, voos extras com destino ao Nordeste serão mantidos durante o período. Porto Seguro, Vitória, Ilhéus, Maceió e Salvador são as passagens mais procuradas.



Na rodoviária, os destinos mais procurados são as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Salvador, além do litoral do Espírito Santo e da Bahia.

TURISMO EM MINAS

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a taxa de ocupação dos hotéis no interior de Minas será superior à registrada no mesmo período do ano. “A rede hoteleira do interior deve ter uma ocupação de 84% no carnaval 2022”, informou em nota.

Em Belo Horizonte, a previsão é que a taxa de ocupação chegue no máximo a 50%. Em 2020, antes da pandemia, os hotéis da capital registraram ocupação de 93 a 100%. “É uma perda grande. O carnaval lotava aproximadamente 100 hotéis da capital.”.

A Associação informou que com o aumento de casos de COVID-19 no início do ano, as vendas de pacotes de turismo caíram no estado. Mas com os números se normalizando e o avanço da vacinação, a expectativa é de um crescimento nas vendas.

“Nossa expectativa é poder planejar e trabalhar normalmente, com 75% do setor operando no 1º semestre e 100% no segundo semestre. Essa é, inclusive, uma expectativa nacional”.

De acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o carnaval em 2022 deve ter uma movimentação financeira de R$ 6,45 bilhões, um volume de receita 21,5% maior do que o registrado em 2021.



Com isso, a expectativa do setor hoteleiro como um todo é alta, já que o feriado é um dos que mais movimentam o mercado no ano.