Portas fechadas em BH e protesto em Nova Lima

O presidente do Sindilojas, Nadim Donato Filho, o presidente do Sindicato dos Comerciários, João Pedro Periard não chegaram a um acordo sobre a abertura das lojas na folia de Momo (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





A reunião entre o Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas) e o sindicato dos trabalhadores no comércio terminou sem acordo ontem e o comércio ficará mesmo fechado durante o carnaval. O encontro tinha o objetivo de discutir novamente a possível abertura das lojas na terça-feira e na Quarta-feira de Cinzas com a convocação dos trabalhadores do setor.





“Infelizmente, a reunião que o Sindilojas fez com o sindicato dos empregados não caminhou bem. Nós expressamos todas as nossas necessidades, o momento delicado, a importância de abrirmos, pelo menos, na terça-feira. A quarta, pela parte da manhã, não tinha tanta necessidade. Mesmo assim, o sindicato dos empregados negou a abertura”, disse Nadim Donato, presidente do Sindilojas após a reunião. “Eles não querem que os funcionários trabalhem na terça e na quarta. Infelizmente, o comércio ficará fechado no domingo, na segunda, na terça e quarta, até o meio-dia", continuou.





Na terça-feira, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) informou, em nota, que os trabalhadores do comércio da capital não poderão ser convocados para trabalhar neste carnaval, conforme Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Ou seja, as lojas poderiam abrir, porém, sem a mão de obra dos empregados.





O prefeito Alexandre Kalil chegou a fazer um apelo aos comerciantes para que abram suas lojas normalmente durante o que seria o feriado do carnaval, para que a cidade funcionasse normalmente. O objetivo da prefeitura, ao decretar que não haverá ponto facultativo no feriadão, é conter o avanço da variante ômicron, como ocorreu nas festas de fim de ano.





A convenção dos comerciários estabelece que o funcionamento do comércio no carnaval ocorrerá o sábado normalmente e a partir das 12h da Quarta-feira de Cinzas. No Domingo, segunda-feira e terça-feira, os trabalhadores não serão convocados e as lojas devem permanecer fechadas.





Protestos



Em Nova Lima, a prefeitura também restringiu a realização de eventos no carnaval, o que gerou protestos dos empresários. Uma manifestação articulada pelo Fórum das Entidades Representativas do Setor de Eventos em Nova Lima, na Grande BH, pediu ontem a liberação de festas com venda de ingresso e bebidas alcoólicas na cidade durante o carnaval. Acompanhados por um trio elétrico, os manifestantes se reuniram no Bicame, no Bairro Olaria, onde empunharam faixas e cartazes com os dizeres "Precisamos trabalhar" e "Exigimos respeito". O ato contou também com a presença de personagens fantasiados, como foliões em luto pelo cancelamento da folia.





O grupo enviou ainda uma carta com reinvindicações do movimento ao prefeito João Marcelo Dieguez (Cidadania). O documento foi protocolado pelo vereador Danúbio Machado (Cidadania). "O setor de eventos vem planejando o carnaval há meses. Cachês de artistas foram pagos, salários foram adiantados, salões foram alugados. Ou seja: houve um investimento muito grande para a folia. Trabalhadores e suas famílias contam com essa renda. É totalmente absurdo e descabido que a prefeitura, 20 dias antes do carnaval, simplesmente suspenda a festa –- e apenas esse tipo de festa", queixa-se Karla Delfim, vice-presidente do Sindicato da Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras Congressos e Eventos de Minas Gerais (Sindprom-MG).





Os eventos com bilheteria e comercialização de álcool foram proibidos no município no período de 18 de fevereiro à 2 de março por meio do decreto municipal 12.017/2022, como esforço de contenção ao avanço da variante Ômicron do coronavírus. Apenas comemorações sociais, como casamentos e formaturas, com até 600 pessoas, estão autorizados, livres de exigências como cartão de vacinação e teste negativo de COVID-19. Para esta modalidade, o consumo de bebidas também está liberado.





“É uma incoerência enorme, pois o jovem que vai ao baile de formatura é o mesmo que vai a shows, o mesmo que frequenta bares, restaurantes e praças de alimentação de shopping, que continuarão abertos. Não temos problema nenhum em cumprir protocolos. Nossa proposta é, inclusive, que os eventos privados com bilheteria cobrem o comprovante de vacinação do cliente. Agora, se o prefeito acha que o vírus vai frequentar Nova Lima só na semana do carnaval, então que decrete um lockdown e feche tudo. Não faz sentido o preconceito contra um só tipo de evento", questiona Delfim





A dirigente ressalta ainda que o setor de eventos foi um dos mais sacrificados na pandemia, com 18 meses de atividades suspensas, e que, atualmente sobrevive com poucas perspectivas em decorrência de investimentos perdidos desde 2020.





Procurada pela reportagem, a prefeitura de Nova Lima afirmou que as restrições fixadas pelo Decreto 12.017/2022 entre os dias 18 de fevereiro e 2 de março, por ora, estão mantidas. “Essas medidas, associadas à forte fiscalização no período citado, são uma tentativa da Prefeitura de Nova Lima de coibir a movimentação de foliões em todo o território”, diz a nota enviada à reportagem.