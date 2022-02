Pequenos negócios crescem 45% no mês

Setor de serviços teve destaque especial na criação de empresas e empreendimentos individuais em Minas no mês de janeiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 25/10/21)





Minas Gerais começou o ano com a criação de 36 mil pequenos negócios, o que representa aumento de 45% na abertura desses estabelecimentos em janeiro, no comparativo com dezembro do ano passado. Por outro lado, o fechamento de empresas também teve avanço expressivo, de 23% no mesmo período. Enquanto 16 mil pequenos negócios encerraram as atividades no último mês, em torno de 13 mil fecharam as portas em dezembro. Os dados foram divulgados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no estado (Sebrae Minas).





Dentro da perspectiva de recuperação econômica, o balanço de abertura de pequenos negócios ainda está aquém do esperado. Em comparação com janeiro de 2020, o estado apresentou variação negativa de 10% na criação de empresas e aumento de 25% no encerramento de CNPJs.





“Os reflexos negativos da pandemia sobre as empresas e o mercado de trabalho causaram um movimento intenso na abertura de registros de Microempreendedor Individual (MEI) naquele período. Com a retomada gradativa do emprego, tudo indica que parte desses empreendedores pode ter encerrado as atividades empresariais, para retornar ao mercado de trabalho, em busca de maior estabilidade”, explicou o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.





O panorama visto em janeiro foi praticamente o mesmo do observado em todo o ano passado. Segundo o Sebrae Minas, em 2021, houve aumento de 17% na abertura de pequenos negócios, ante elevação de 33% nas inciativas de encerramento de negócios, na comparação com 2020. De janeiro a dezembro do ano passado, 422 mil empresas foram abertas, fretne a 358 mil em 2020. Em contrapartida, 165 mil CNPJs foram encerrados em 2021, e 123 mil durante todo o ano de 2020.





Na avaliação de Afonso Rocha, a conjuntura econômica enfrentada pelo país acelerou o processo de fechamento de empresas. “O baixo crescimento econômico, combinado com a inflação alta, é um dos maiores impulsionadores do fechamento de negócios. Somado a isso, tivemos o fim do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda em agosto, mês em que foi registrado um percentual recorde de fechamento de empresas: 67%, mas também o segundo maior saldo de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas e o maior pelas médias e grandes em 2021”.





Por segmento





O Sebrae Minas também apontou que o segmento de Empresas de Pequeno Porte (EPP) foi o que apresentou melhor desempenho na abertura de negócios em 2021, com 28% de participação nos resultados. Em janeiro, o segmento também manteve a liderança, com crescimento de 6% em relação ao mesmo mês de 2020.





As microempresas (ME) ficaram em segundo lugar no número de novos negócios criados em janeiro de 2021 (26%), seguidas pelo segmento Microempreendedor Individual (MEI), que registrou aumento de 17% em relação a 2020. Por outro lado, os dois segmentos começaram o ano de 2022 com um saldo negativo na abertura de negócios, queda de 9,5% nas microempresas e de 10,5% no Microempreendedor Individual.





A Agropecuária foi o setor que puxou a abertura de novos negócios em 2021, com expansão de 56% no período. A Construção Civil teve o pior desempenho, média de 14%. Somente em janeiro deste ano, o setor de serviços foi o recordista de abertura de novos negócios, com variação média de 4,8% em todos os segmentos: EPP, ME e MEI.