Aeroporto de Confins deve receber mais de 635 mil passageiros em fevereiro

Movimento no Aeroporto Internacional de BH deve ser 40% maior em relação a fevereiro de 2021 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia da COVID-19 deve impactar as festas de carnaval. Embora em muitos estados brasileiros a situação do feriado esteja indefinida, a movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, Grande BH, ao longo de fevereiro segue com perspectiva de crescimento. São esperadas mais de 635 mil pessoas neste mês, 40% a mais que em fevereiro de 2021, quando 462 mil passageiros passaram pelo terminal. Estão previstas ainda 5,7 mil operações de aeronaves ao longo deste mês.





Ele ressalta que os picos de movimentação no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte devem ocorrer entre 24 e 25 de fevereiro, ou seja, na quinta e sexta-feira que antecedem o carnaval.





“A movimentação diária pode variar entre 27 e 28 mil pessoas, podendo atingir até 30 mil em um único dia". Clayton acrescenta que, de 24 de fevereiro a 2 de março, cerca de 155 mil passageiros devem passar pelo aeroporto.





Para atender à demanda, atualmente, o aeroporto conta com 40 destinos regulares. São eles:





Belém (PA),

Barreiras (BA),

Brasília (DF),

Cabo Frio (RJ),

Campinas (SP),

Carajás (PA),

Comandatuba (BA),

Congonhas (SP),

Cuiabá (MT),

Curitiba (PR),

Fortaleza (CE),

Galeão (RJ),

Guanambi (BA),

Guarulhos (SP),

Governador Valadares (MG),

Goiânia (GO),

Ilhéus (BA),

Ipatinga (MG),

Jericoacoara (CE),

João Pessoa (PB),

Jundiaí (SP),

Marabá (PA),

Maceió (AL),

Manaus (AM),

Montes Claros (MG),

Natal (RN),

Porto Alegre (RS),

Porto Seguro (BA),

Recife (PE),

Ribeirão Preto (SP),

Salvador (BA),

Santos Dumont (RJ),

São José do Rio Preto (SP),

São Luís (MA),

Uberaba (MG),

Uberlândia (MG),

Vitória (ES),

Vitória da Conquista (BA),

Lisboa (Portugal) e

Cidade do Panamá.





De acordo com a BH Airport, para manter as pessoas conectadas ao litoral, sobretudo pelo feriado de carnaval, serão mantidos voos extras para destinos turísticos como: Porto Seguro, Vitória, Ilhéus, Maceió e Salvador.





“Somos o aeroporto com mais voos para as regiões Sudeste e Nordeste. Pelo aeroporto, o mineiro consegue fazer voo direto, inclusive, para Jericoacoara. Para completar, nas últimas semanas, as companhias realizaram diversas promoções de passagens aéreas, o que contribui para a movimentação de passageiros”, conclui Clayton.

Ações contra a COVID-19

De acordo com a BH Airport, mesmo com o avanço do plano nacional de vacinação contra a COVID-19, o setor de aviação segue em busca de uma retomada gradativa e segura para passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária.





No terminal, são colocadas em prática todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que as pessoas se sintam seguras para circular pelo aeroporto e para voar.





Há dispensers de álcool em gel em todo o aeroporto, barreiras de proteção nos locais de atendimento aos usuários e adesivos informativos para piso, assentos, banheiros e elevadores. Com apoio do exército, uma equipe foi capacitada para atuar na descontaminação e higienização de áreas de grande circulação.





Também foi reforçada a limpeza e desinfecção das áreas comuns de todo o aeroporto, especialmente dos banheiros.





O aeroporto também lançou uma campanha de comunicação no intuito de conscientizar passageiros, visitantes e a comunidade aeroportuária sobre a necessidade de higienização das mãos, de manter o distanciamento, isolamento de assentos, uso de máscara e demais atitudes que podem garantir a saúde e segurança de todos.

Para quem viaja a Belo Horizonte, em voos internacionais, há obrigatoriedade de fazer o teste PCR para COVID-19. O exame precisa ser feito com até 72 horas de antecedência e apresentado durante o embarque no país de origem. O passageiro deve apresentar ainda declaração de Saúde do Viajante (DSV) preenchida com a concordância sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o período que estiver no Brasil.





Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em voo internacional, os passageiros terão contato com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que identifica se há alguém com algum sintoma de COVID-19 ou precisando de atendimento médico.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira