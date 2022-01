Lições para economizar com o material escolar

Na hora de adquirir o material escolar, os aumentos que chegam a 132%, levam consumidores a buscar opções para reduzir custos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 24/1/22)







Os pais e as mães estão recorrendo a materiais usados e às compras em conjunto para aliviar o bolso, durante os gastos escolares, neste início de ano. Levantamento divulgado ontem mostra que o percentual de responsáveis pelos alunos que vão buscar apostilas e livros didáticos usados neste ano é quase três vezes superior ao registrado no ano passado. A pesquisa é da Fundação Ipead/UFMG. Do total, 45% afirmam que vão lançar mão dessa tática na hora de comprar materiais escolares. No ano passado, esse percentual foi de 16,07%. Outro salto observado neste ano foi do percentual de pais e mães que vão realizar compras com outros pais para negociar descontos: 12,5%, em 2022, ante 1,79% no ano passado.

O levantamento ainda mostra que a quantidade de consumidores pesquisados que vão ter gasto com material escolar também aumentou: 30,48% dos pais, o que representa uma alta de 14,16% em relação a 2021. Ano passado esse percentual foi 26,70%.

A maioria dos entrevistados informou que efetuará o pagamento das compras de material escolar à vista, com dinheiro ou cartão de débito automático. Entretanto, houve redução de 2,9% nessa modalidade de pagamento em relação ao ano passado (48,21% em 2021 para 45,31% em 2022), menor patamar em toda a série histórica da pesquisa. Já os pagamentos parcelados com cartão de crédito também bateram o recorde em sete anos de pesquisas, subindo de 33,93% no ano passado, para 35,94% em 2022.

Este é o sétimo ano consecutivo da pesquisa sobre o Dispêndio com Material Escolar, que é aplicada juntamente com o Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte (ICC BH) e tem o objetivo de avaliar o percentual de consumidores da capital mineira que apresentarão esse gasto específico, e quais estratégias pretendem utilizar para comprar melhor.

Essa pesquisa é realizada uma vez ao ano, no mês de janeiro, com 210 consumidores que respondem a pesquisa do ICC BH, seguindo o mesmo dimensionamento amostral e recortes por sexo e renda familiar.





Preços em alta Pesquisa divulgada na segunda-feira pelo site Mercado Mineiro, feita a partir de preços nas papelarias de Belo Horizonte e Região Metropolitana, revelou a variação de preços na lista de material escolar. O maior aumento foi registrado no preço da tesoura escolar inox ponta redonda licenciada, que subiu 132%, seguido do valor do gizão de cera com 12 cores licenciado, com alta de 114% e da borracha branca número 20 licenciada, que ficou 111% mais cara, mesmo percentual de alta da cola branca 90g licenciada.

PBH dará auxílio a estudantes

As famílias de estudantes matriculados na rede municipal de educação e nas creches da rede parceira receberão o Auxílio Belo Horizonte no mês de fevereiro. De acordo com a Lei 11.314/21, que institui o auxílio, famílias de estudantes têm direito a receber o benefício até a regularização da oferta da alimentação escolar. Para este grupo de famílias, a lei prevê o pagamento de subsídio financeiro no valor de R$ 100 mensais por família com estudante matriculado. O calendário de pagamento será divulgado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

A medida foi anunciada pela prefeitura, no início da tarde de ontem, por considerar ser necessária a complementação da alimentação escolar, diante do adiamento do início das aulas presenciais para o dia 14 de fevereiro para os estudantes de 5 a 11 anos e também a impossibilidade de retomada em sua regularidade do atendimento em tempo integral e todas as atividades presenciais.

As famílias que já solicitaram o pagamento do benefício até o momento não precisam refazer a solicitação, inclusive as que já receberam alguma parcela. Já aquelas famílias com dependentes matriculados na rede municipal e que ainda não solicitaram o benefício terão até 31 de janeiro para acessar o site do Auxílio Belo Horizonte, conferir os dados do responsável pela matrícula do estudante e realizar a requisição.

O auxílio visa apoiar financeiramente as famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, insegurança social e matriculadas na rede de ensino no município. O projeto foi debatido na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e além da ampliação dos públicos, os valores do auxílio também foram expandidos com recursos do Legislativo, passando de R$ 160 milhões para R$ 239,5 milhões.

Todos os públicos elegíveis para o Auxílio Belo Horizonte, inclusive os que não possuem dependentes matriculados na rede de educação, continuam recebendo normalmente. A relação completa do público elegível pode ser conferida no site do programa. As famílias que solicitaram o benefício em novembro receberão a terceira de seis parcelas neste mês. Quem solicitar até dia 31 de janeiro recebe a primeira parcela em fevereiro. O último dia para a requisição é o dia 15 de fevereiro, data limite para acessar o sistema e realizarem o processo de confirmação de dados e solicitação dos benefícios. Os que fizerem em fevereiro receberão a primeira parcela em março. (EG)