Com estragos nas lavouras, preços de hortaliças sobem no atacado

As chuvas que deixaram rastro de lama, destruição, pessoas desabrigados e mortos em Minas Gerais têm reflexo, também, no orçamento das famílias. Na manhã de ontem, comerciantes e consumidores começaram a ver o resultado das enchentes nas lavouras da Grande Belo Horizonte, o cinturão verde que abastece a capital de hortigranjeiros, tanto na queda da qualidade dos produtos quanto no aumento dos preços no atacado da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas), em Contagem, na Região Metropolitana de BH.





Muitas cidades ficaram debaixo d'água nos últimos dias e as precipitações atingiram também as plantações. Levantamento preliminar feito pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) mostra que cerca de 127 mil produtores rurais do estado enfrentam algum tipo de dano por causa das chuvas nas últimas semanas. O estudo aponta que a situação foi relatada em 416 municípios, o que representa 48,7% do estado.

Além dos aumentos de preços de hortaliças na CeasaMinas, estudo mostra que danos atingem 416 municípios produtores no estado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Entre os municípios com estimativa de áreas afetadas, a produção de feijão de 1ª safra foi a mais prejudicada, em 42,2% da região a ser colhida. Lavouras do Norte, Cerrado, Nordeste, Leste e da Região Central de Minas foram as mais atingidas pelos temporais.





Na produção de hortaliças, a Emater-MG estima comprometimento de 37% da área plantada, principalmente no Nordeste, Leste e na Região Central do estado. A oferta de milho (safra de verão) pode ter 23,3% de sua área afetada pelas águas, com destaque para o Norte, Nordeste e a porção central de Minas.





De volta ontem ao entreposto da Ceasa em Contagem, o produtor de hortaliças Adelmo Gomes Soares, de Igarapé, na Grande BH, lamentou as perdas provocadas pelas chuvas. As folhas, que costumam ser vistosas, estavam murchas. Ele calcula prejuízo de 50% com a destruição que as águas provocaram nas plantações.





“O que sobrou é de qualidade muito ruim. As folhas estão melando ou queimadas”, afirmou. Em função da pouca oferta, além da qualidade inferior, o consumidor ainda terá que pagar mais caro. “Estamos vendendo a um preço muito mais alto do que o de costume. Alguns produtos subiram de preço até 300%”, disse.

O comerciante Kleiderson Neves reduziu as compras em 40% do volume habitual devido ao aumento nos preços (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A dúzia de molhos de couve, por exemplo, era vendida ontem a R$ 30, ao passo que duas semanas atrás era encontrada por R$ 10. O preço da alface crespa subiu de R$ 1 para R$ 2,50 a unidade. “A alface está muito queimada, muito estragada. Tem que ser consumida rápido. Não dá para ser consumida no dia seguinte”, lamenta o produtor.





Proprietário de um sacolão no Bairro Alto dos Pinheiros, na Região Noroeste da capital, o comerciante Wilson Ribeiro de Paulo destacou que outro problema está nos danos nas estradas, fator de pressão sobre o escoamento dos produtos. “Tudo está bem mais caro. Alguns produtos tiveram alta acima de 100%, como cenoura, batata e abóbora”, afirmou. Ele abastece a loja com itens ofertados na Ceasa todas as segundas, quartas e sextas-feiras. “Segunda, os produtos estavam bem ruins, melhorou um pouco, mas as coisas estão bem caras.”





Wilson Ribeiro disse que não conseguirá manter os preços e evitar repassar aumentos de custos para o cliente. “A abóbora Itália, de R$ 4,99 passou para R$ 10,90 o quilo; a cenoura passou de R$ 4,90 para R$ 7, 90.”





Comerciantes acreditam que o mercado de compra e venda levará de um a dois meses para se normalizar. “A chuva destruiu tudo, levou toda a plantação. O agricultor tem que plantar tudo de novo. Quando falamos de hortifrúti, leva de dois a três meses para produzir”, afirmou.

Em alguns entrepostos do interior, chuva reduziu oferta de beterraba, mandioca e quiabo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Kleiderson Neves Dias, proprietário de um mercado e um sacolão no Bairro Parque São Pedro, em Venda Nova, informou que terá de reajustar preços. “O preço está em alta devido à falta de mercadoria. Quanto mais caro, pior a qualidade”, disse. Devido à alta, ele reduziu o volume das compras em 40%.





Abastecimento





De acordo com informações coletadas pela Emater na CeasaMinas, não havia impacto significativo na oferta de frutas e hortaliças, ontem, para o mercado atacadista. Porém, em algumas praças do interior do estado, houve redução do volume de produtos ofertados, como beterraba, mandioca, quiabo e mandioquinha-salsa, comercializados nos mercados locais e regionais.





Alguns pontos de interdição em rodovias do estado podem prejudicar o escoamento de itens como morango e batata, principalmente nas regiões Sul e Campo das Vertentes. Na pecuária leiteira, a estimativa é de que 21,4% da produção de leite tenha sido comprometida, sobretudo no Nordeste, Leste e na Região Central do estado.





Técnicos preveem 2 meses de efeitos





Os impactos das enchentes na produção de alimentos em Minas Gerais deverão se estender pelos próximos 60 dias, segundo Caio Coimbra, analista técnico do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). “Essas chuvas, no momento, estão atrapalhando as lavouras porque a Região Metropolitana de BH é um cinturão forte de produção de hortifrútis. O excesso de chuvas está criando um ambiente ainda mais propício para o crescimento de doenças, além de não permitir os tratos culturais adequados”, afirma.





De acordo com Coimbra, os danos provocados nas plantações levarão à queda de produtividade, comprometendo o fornecimento e puxando os preços nos sacolões e supermercados.





Pesquisa feita pelos técnicos da Emater-MG junto a 96 laticínios de Minas indicou queda, em média, de 9% na captação de leite, em especial devido à dificuldade de deslocamento em algumas localidades. Outras atividades que registram possibilidade de dano com as chuvas foram piscicultura (28,3%), avicultura caipira (23,7%), pecuária de corte (17,7%) e suinocultura caipira (15%).





O diretor técnico da empresa, Gelson Soares Lemes, disse que a entidade está apoiando os produtores rurais no controle fitossanitário das lavouras. Orientam, ainda, os produtores rurais na elaboração de projetos para recuperação de estruturas danificadas nas propriedades rurais.” (MC)

análise da notícia





Inferno astral no consumo





Marta Vieira





Reflexo de perdas impressionantes nas lavouras da Grande BH, os aumentos de preços já captados no atacado da Ceasa Minas não demoram a repercutir no varejo. Do grupo de 136 produtos acompanhados pela companhia, 82 – ou seja, 60% –, encareceram entre 29 de dezembro e segunda-feira. Será difícil para o consumidor fugir do custo mais alto dos hortigranjeiros, tendo em vista que as enchentes afetaram áreas do cinturão verde da capital responsáveis pela grande oferta nos sacolões e supermercados. O ano começa com cenário pior para as famílias e o comércio, tendo em vista a combinação dos efeitos do maior volume de chuvas dos últimos 30 anos verificado na área metropolitana, segundo a meteorologia, com a herança da inflação recorde no ano passado e elevação substancial das contaminações pelo coronavírus. O IPCA, indicador oficial do custo de vida no Brasil, alcançou 10,06% em 2021, maior percentual desde 2015. Na Grande BH, foi de 9,58%. Há de se considerar, ainda, o reajuste no preço da gasolina e do diesel nas refinarias, que começou a vigorar hoje. São sinais suficientes de que 2022 traz pressão no consumo e dificuldade adicional de reação da economia.