Preços de exames de COVID nos laboratórios de BH sobem até 5,16%

Pesquisa do Site Mercado Mineiro aponta que houve um aumento nos preços dos exames de COVID-19 e outros exames laboratoriais entre 5 e 7 de janeiro, em Belo Horizonte. Os consumidores devem ficar atentos às diferenças de preços entre os laboratórios da capital.

O preço médio do teste de COVID nasofaringe registrou a maior alta no período, passando de R$ 230,54 para R$ 242,45, um aumento de 5,16%. Exames de rotina também registraram aumento de preços. Confira: - Glicose: subiu de R$ 10,84 para R$ 11,32, alta de 4,46% - Triglicérides: de R$ 12,47 para R$ 13,02, aumento de 4,43% - Fezes Parasitológico: de R$ 13,40 para R$ 14, um reajuste de 4,48% - Creatina: de R$ 11,06 para R$ 11,48, alta de 3,75% - Ureia: de R$ 10,93 subiu para R$ 11,35, aumento de 3,84%.

Em contrapartida, a pesquisa aponta dois tipos de exames que sofreram queda na média de preço no mesmo período.



- Exame Toxicológico: de R$ 221,44 caiu para R$ 213,11, redução de 3,76%.

- Teste Sorológico de COVID: de R$ 129,99 para R$ 128,68, queda de 1%.

O levantamento do site Mercado Mineiro, mostra também a variação de preços dos exames nos laboratórios de BH.

As variações chegam a 275%, caso do exame Covid Antígeno - Ag (Swab Nasal), que pode custar de R$ 40 até R$ 150. O exame Covid Sorológico custa de R$ 79,90 até R$ 200, com uma variação de 150%. Já o exame de Covid Nasofaringe pode ser encontrado por R$ 169,90 até R$ 350, com diferença de 106% entre laboratórios.

Outros exames mais procurados também têm grande diferença de valores, como o de colesterol total, que pode custar de R$ 15 até R$ 56,50, com uma variação de 276%. Proteínas totais custa de R$ 8 até R$ 30, variando 275%; e hemograma completo, de R$ 13 a R$26, variando 100%.

Há também grande variação nos preços entre os laboratório nos exames de PSA, que custam de R$ 30 até R$ 99, com uma variação de 230%.

No caso dos preços da vacina Gripe Influenza (Tetravalente), laboratórios cobram de R$ 30 até R$ 80, diferença de 166%.

