Nova safra de reajustes de despesas exige corte afiado em 2022

Brasília – Os consumidores devem preparar o bolso para os reajustes em cadeia previstos já neste início de 2022, que carrega a inflação elevada e de volta aos dois dígitos no ano passado. Mensalidades escolares, conta de energia, tributos tradicionalmente recolhidos no começo do ano – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – são alguns exemplos de despesas que terão aumento em diversas cidades e estados superiores a 10%, em alguns casos. Em Minas Gerais, os valores do IPVA foram congelados com base na tabela que vigorou em 2021 e o início do pagamento foi adiado para março.

Diferentemente de outras capitais, em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou que não haverá reajuste das passagens de transporte público. A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu 10,74% no acumulado em 12 meses até novembro último. Na Grande Belo Horizonte, o índice atingiu 10,43%. Entre os alimentos, também houve itens como grande pressão sobre o bolso do consumidor, como as carnes e o frango.

Os contratos de aluguéis, reajustados, em geral, com base no Índice Geral de Preços — Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), terão alta ainda maior, de 17,78%. Ao longo da pandemia, proprietários e inquilinos buscaram indexadores mais baixos, como o IPCA, para evitar aumento acima da capacidade de pagamento. Agora, porém, será preciso muita disposição de ambas as partes para, novamente, renegociar os contratos, avaliam os analistas do setor.

Em BH, a prefeitura anunciou ter reajustado o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 10,42%, evolução observada no ano passado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E). Desconto de 10% será concedido a quem pagar antecipadamente o valor integral de pelo menos duas parcelas do tributo até o dia 20. O pagamento pode será realizado em 11 prestações, com vencimentos no dia 15, a partir de fevereiro.

Contas sem drible A falta de chuvas ao longo de 2021 deixou a conta de energia mais cara e uma nova bandeira tarifária, batizada de bandeira da escassez hídrica adiciona R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, pelo menos, até abril. No entanto, novos reajustes, neste ano, devem ser inevitáveis, em grande parte, para compensar o déficit entre os custos com a geração de energia e os valores arrecadados por meio das bandeiras tarifárias.

Pelas projeções da consultoria GRID Energia, o saldo negativo da chamada Conta Bandeiras, a ser considerado nos eventos tarifários das distribuidoras em 2022, deve chegar a R$ 15 bilhões. Para frear um reajuste ainda mais alto, o governo editou a Medida Provisória (MP) 1078/2021, que autoriza empréstimo às distribuidoras de energia elétrica. Segundo cálculos do governo, o reajuste médio da energia deve cair de 21% para 9,1%, considerando-se os efeitos do socorro financeiro.

Hugo Lott, especialista da GRID Energia, explica que o consumidor pagará essa conta de qualquer forma. A MP vai apenas evitar um estrago maior neste ano. “O prejuízo aconteceu, e vai ser pago. Ele será diluído nos próximos anos e o custo dessa manobra fiscal poderá ser maior do que os R$ 15 bilhões estimados como perdas atuais”, afirma. Nas projeções da consultoria, a conta de energia pode registrar aumento médio de 12% neste ano.

Os combustíveis, cujos preços acompanham a valorização do dólar e a variação das cotações do petróleo no mercado internacional, responderam por uma das maiores fontes de pressão da inflação em 2021. A gasolina acumulou, em 12 meses até novembro, alta de preços de 50,78% no Brasil; o etanol, de 69,40%; e o diesel, de 49,56%.

