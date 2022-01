BH: por congelamento, proposta prevê que IPTU não seja atrelado à inflação

Discussão sobre o IPTU deve pautar o Legislativo de BH já no início do novo ano (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Kalil promete estudo sobre desconto

Câmara quer analisar alternativa

Após a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) pedir o congelamento dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2022, a vereadora Fernanda Pereira Altoé, do Novo, sugeriu a derrubada da portaria que atrela o reajuste do imposto à variação de 10,42% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E).O percentual, responsável por medir a inflação, é o padrão que vai determinar o tamanho da atualização no valor pago de IPTU pelos belo-horizontinos neste ano.A portaria que dispõe sobre o IPTU foi publicada na edição de 28 de dezembro de 2021 do Diário Oficial do Município (DOM). O texto leva a assinatura de João Antônio Fleury, secretário de Fazenda."Basta revogar a portaria. Não teremos o índice de correção. Portanto, ficará o valor original do ano passado [2020] para a incidência do IPTU. Não há, inclusive, ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o Supremo Tribunal Federal (STF) tem flexibilizado essas exigências no momento de pandemia e calamidade pública", disse Fernanda, em vídeo publicado no Instagram.O IPCA-E é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por sua vez, afirma que o desconto de 10% dado aos que pretendem pagar o tributo de 2022 à vista iguala o valor do imposto aos níveis de 2021."Além disso, todas as dívidas tributárias existentes até 31 de dezembro de 2020 puderam ser renegociadas com descontos de 100% de juros e multas", lê-se em trecho de nota do poder Executivo municipal.Na terça-feira, data da publicação da portaria que atualizou os valores do IPTU, o prefeito Alexandre Kalil (PSD), afirmou, à Rede Globo, que estuda alternativas para aliviar o bolso dos contribuintes nos próximos anos. Ele e o vice-prefeito, Fuad Noman (PSD), tem liderado estudos sobre a concessão de descontos futuros."Não podemos congelar agora, porque a Assembleia [Câmara Municipal] só volta em fevereiro. É lei. Tem que passar uma lei, mas estamos estudando uma forma de dar desconto de 10% em 2023, 2024 e 2025", afirmou.A ideia, de acordo com Kalil, é pensada para amenizar os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19. "Agora é hora de ajudar todo mundo".Fernanda Altoé, no entanto, crê que as ações sobre o imposto territorial poderiam ter sido tomadas ainda no início de 2021. "Se fosse, de fato, interesse do prefeito reduzir o IPTU, quando lançou, em abril, as 26 medidas para a retomada da atividade econômica em Belo Horizonte, já teria feito previsão do congelamento desse índice de correção".Ao solicitar o congelamento dos valores do IPTU, o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva, enviou ofícios a Kalil e à presidência da Câmara Municipal de BH, ocupada pela vereadora Nely Aquino (Podemos).Em resposta ao pleito do dirigente, Nely afirmou que a proposta é pertinente por causa das perdas econômicas dos dois últimos anos, mas explicou que a iniciativa, legalmente, precisa partir do Executivo. Apesar disso, a parlamentar garantiu que, se a Câmara for provocada a analisar algo sobre o tema, o fará de forma ágil.