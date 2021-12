Ramiro foi comprar o pernil para a ceia da virada (foto: Jair Amaral/DA/Press)







Muita gente foi ao Mercado Central nesta quinta-feira (30/12) em busca dos produtos para a ceia do Réveillon. Ponto turístico e de encontros, os corredores do mercado ficaram cheios. Passar pelas bancas já é uma tradição do fim de ano que o jornalista Ramiro Fernandes Neto, de 52 anos, faz questão de manter.





Embora mineiro, o jornalista mora em Manaus, no Amazonas, e está na capital mineira aproveitando o recesso do trabalho. Nada melhor do que matar saudade do Mercado Central e garantir os ingredientes para a ceia da virada.



"Fui comprar o pernil para fazer na noite do dia 31 e mais algumas coisas, como temperos". Ele lembra que os preços estão um pouco mais alto do que em outros lugares, mas que vale a pena levar os produtos devido a qualidade.

Marcos Vinicius comprou frutas, entre elas romã para simpatia, e temperos (foto: Jair Amaral/DA/Press)







E não tem como não se encantar com as cores e os cheiros que trazem charme ao mercado. O advogado Marcos Vinícius da Silva aproveitou a manhã de quinta para fazer as compras para a confraternização da virada do ano. A família dele se reunirá com a família do namorado, Álvaro Félix, em um sítio. "Quando procuro diversidade, vou ao Mercado Central", disse.

Marcos Vinícius estava em busca de temperos, especiaias e frutas. Também aproveitou para levar os ingredientes para as simpatias oara garantir um 2022 melhor. Já levou para casa a romã, base de simpatias para atrair prosperidade.

Frutas são itens muito procurados também nesta época do ano (foto: Jair Amaral/DA/Press)

"Depois de um ano difícil e complicado e depois dessas chuvas que atingem tantas cidades, consideramos importante valorizar os laços familiares", diz.



Para ele, os produtos do Mercado garantem a noite da virada. "Encontramos o que precisamos para que a confraternização aconteça de forma gostosa e saborosa e com identidade do mineiro. O mercado tem a mineiridade que a gente leva para mesa", avalia.