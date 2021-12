Cirurgias terão RS 206 mi

O secretário Fábio Bacherretti diz que 880 operações serão priorizadas (foto: Fábio Marchetto/SES-MG - 26/8/21)





O governo de Minas Gerais formalizou ontem a liberação de R$ 206,4 milhões para promover a redução da demanda por cirurgias eletivas nos hospitais do estado. O anúncio foi feito na Santa Casa de Misericórdia, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital mineira, em cerimônia que contou a participação do governador Romeu Zema (Novo) e do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.





As intervenções cirúrgicas planejadas ficaram suspensas por cerca de 15 meses ao longo da pandemia do novo coronavírus, em decorrência da pressão causada pela COVID-19 no sistema de saúde. As operações começaram a ser retomadas de forma gradativa nos municípios em 22 de julho. Último. A demanda represada no estado foi estimada em 435 mil procedimentos no início de agosto. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a fila, atualmente, é de 370 mil pessoas.





“Estamos dando mais um passo. Tenho certeza de que muita gente que poderia estar trabalhando, produzindo, está parada, aguardando uma cirurgia eletiva. Ou então está cuidando de alguém que aguarda uma cirurgia. Nós estamos falando de um assunto que contribui para o desenvolvimento”, destacou Zema.





Baccheretti explicou que a ideia é priorizar cerca de 880 tipos de operações, tais como as cardiovasculares, as ginecológicas e as ortopédicas, que serão remuneradas a valores até 10 vezes maiores que aqueles fixados pela tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). “É uma demonstração de respeito para com os hospitais, que vêm sofrendo muito com a tabela defesada do SUS. Outra novidade é que os hospitais privados serão conveniados para a realização dos processos, caso as instituições da rede pública não consigam zerar a fila”, afirmou o chefe da pasta da Saúde.





Os recursos serão repassados a 261 municípios que dispõem de hospitais equipados com blocos cirúrgicos. Da quantia total anunciada pelo governo mineiro, R$ 51 milhões foram repassados. Bacherretti prometeu enviar mais R$ 100 milhões às prefeituras caso a verba inicial não seja suficiente para zerar 'fila' das cirurgias eletivas.





Tomógrafos





O governo de Minas anunciou ainda a liberação de R$ 160,2 milhões para a compra de 100 tomógrafos novos e a modernização de aparelhos já adquiridos por unidades de saúde em todo o estado. Um dos hospitais beneficiados é a Santa Casa de Belo Horizonte.