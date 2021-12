Donos de rede hoteleira em BH estão apreensivos com cancelamento de festas

Com taxas entre 60% e 65%, setor comemora melhor dezembro dos últimos 20 anos na capital (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 24/3/20)



A rede hoteleira comemora a ascensão no fim do ano, mas demonstra preocupação com a falta de réveillon e carnaval em Belo Horizonte. De acordo com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (SindiHBaRes), o mês de dezembro teve a melhor taxa de ocupação dos últimos 20 anos (entre 60% e 65%).





“Janeiro e fevereiro serão bons, independentemente se vai ter ou não carnaval. Tenho certeza de que o folião vai pra rua mesmo sem o carnaval autorizado”, acredita o presidente do sindicato, fazendo ainda um apelo. “O prefeito e a Belotur têm que olhar com carinho as escolas de samba e os blocos caricatos. Em BH, o carnaval ganhou um impulso muito grande, e de repente vamos cortar isso?”, indaga Paulo Pedrosa. No caso das comemorações de ano-novo, o setor também foi prejudicado sem a queima de fogos. “O réveillon ainda está uma incerteza. São poucos hotéis que fazem eventos. A maioria dos hotéis não vai ter nada”, observa.

De acordo com a entidade, cerca de 18 mil trabalhadores do setor perderam o emprego durante a pandemia. Com a alavancada de 2021, 3 mil vagas já foram recuperadas, e a expectativa é alta para 2022. “Nosso setor foi o mais prejudicado, e agora estamos começando a retomar os empregos. Ainda faltam 15 mil. O lado positivo é que o 2º semestre foi o melhor mesmo antes da pandemia. Agora, esperamos a recuperação total do setor até o ano que vem”, disse.

Pedrosa contabiliza que BH tem aproximadamente 200 hotéis. Pelo menos 30 deles fecharam durante a pandemia, quando a ocupação não passava de 25%. Entre eles, 14 ainda não reabriram, pois aguardam a melhora do cenário econômico.

Espera No caso da hotelaria, o setor está surfando na retomada das atividades. Rodrigo Mangerotti é gerente-geral de dois hotéis na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e se diz contente ao encerrar o ano com 100 colaboradores e taxa de ocupação superior a 60%. “O desenvolvimento hoteleiro tem uma abrangência muito grande. A gente está muito otimista, mas com cautela, respeitando a pandemia, que ainda não acabou”, explica.

Os impactos do carnaval já são previstos para ele, principalmente pelo fato de cidades do entorno – como Ouro Preto –, terem confirmado o cancelamento da festa. “Sem dúvida, impacta o carnaval. Nossa cidade passa a ser dormitório para lugares como esse”, disse Rodrigo.

Mas isso não é motivo de desânimo. “A prefeitura tem investido em eventos para o nosso setor, apoiou muitos eventos com a Belotur, isso nos ajudou nesse sentido. Temos que esperar um pouco a vacinação e os indicadores da COVID. Além disso, a gente acredita que eventos privados vão mover a cidade. No caso do réveillon, já temos hóspedes que usam a data como momento de relaxamento”, conclui.