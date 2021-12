Guedes repete que 'volta em V' da atividade foi concluída e fala em desaceleração

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta quinta-feira que a "volta em V" da atividade econômica brasileira já foi concluída. Mais uma vez, ele reconheceu que haverá uma desaceleração do crescimento do PIB em 2022.



"Agora há previsões de que não vai haver crescimento, que vai haver recessão porque estamos combatendo a inflação. Os economistas sabem que quando faz combate a inflação e sobe juros, há desaceleração econômica, um desaquecimento. Isso esvazia essa recuperação cíclica que estávamos desfrutando. Mas nós já estamos em pé, essa é a volta em V, esse episódio se completou", afirmou Guedes, em coletiva sobre o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).



Ele lembrou que o programa já contratou R$ 822,3 bilhões em investimentos desde 2019. "Só neste ano, nós temos investimentos contratados de R$ 334 bilhões e para 2022 são mais 153 ativos, num total de R$ 389,3 bilhões", elencou. "Nossa taxa de investimento está chegando ao ponto mais alto desde 2013, a 19,5% do PIB", repetiu.