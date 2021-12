Biden assina projeto de elevação do teto da dívida dos EUA em US$ 2,5 trilhões

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quinta-feira, 16, o projeto para elevar o teto da dívida norte-americana em US$ 2,5 trilhões. Com a nova lei, os Estados Unidos eliminam o risco de entrar em default pela primeira vez na história.



A assinatura de Biden vem um dia após o limite comunicado pelo Departamento do Tesouro norte-americano para conseguir cumprir seus compromissos.



A elevação em US$ 2,5 trilhões foi aprovada pelo Câmara na madrugada da última quarta-feira, após semanas de negociação no Congresso.



No Senado, democratas e republicanos entraram em um acordo para que o partido governista conseguisse passar a aprovação com maioria simples, em vez dos 60 votos necessários geralmente.