Elementos sobre a inflação foram se mostrando mais persistentes, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira que havia uma visão na autoridade de que o avanço na inflação nos Estados Unidos seria temporário, "havia evidências de que seria transitória", mas que elementos foram se mostrando mais persistentes. Em coletiva de imprensa após a última decisão de política monetária do Fed no ano, o dirigente afirmou que uma consequência "foi avançarmos o tapering", uma amostra de que "adaptamos a nossa política".



Segundo Powell, o movimento foi apoiado pelo comitê hoje. De acordo com Powell, não houve grande avanço na oferta de mão de obra, e parte disso ocorreu por uma série de renúncias aos trabalhos.



Entre os elementos que o dirigente citou, estão o temor com a covid-19, dificuldade com cuidados infantis e as poupanças que as pessoas fizeram nos últimos tempos.



"Grande parte da renúncia é voluntária, e faz parte de como as pessoas escolhem o seu bem estar", afirmou o dirigente.



Além da questão da mão de obra, Powell citou problemas nas cadeias de fornecimento como outro fator que levou a uma pressão inflacionária mais permanente.