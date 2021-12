Ministro sinaliza que pedirá vista de análise da privatização da Eletrobras

O ministro-relator do processo que analisa o processo de privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, começou na manhã desta quarta-feira, 15, a apresentar seu parecer.



A previsão era que o TCU finalizasse a análise do relatório sobre parte do processo de desestatização nesta quarta-feira. Entretanto, o ministro Vital do Rêgo sinalizou que pedirá vista, o que interromperá o julgamento.



"Ontem à noite, fiz chegar ao Cedraz o desejo de pedir vista desse processo. Se o ministro Cedraz ler o relatório, apresentarei razões do meu pedido de vistas regimental", afirmou o ministro.