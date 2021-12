PBH oferece desconto de 10% no IPTU para quem antecipar pagamento

Desconto de 10% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) será para os moradores que anteciparem, no mínimo, duas parcelas à vista (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou, nesta quarta-feira (15/12), no Diário Oficial do Município (DOM), um novo decreto que oferece aos moradores da capital um desconto de 10% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022, para aqueles que pagarem pelo menos duas parcelas, à vista, antecipadas.De acordo com a decisão, o benefício será oferecido aos moradores que realizarem o pagamento até o dia 20 de janeiro de 2022.Além disso, o novo decreto também inclui descontos para as taxas que são cobradas junto ao imposto.Para os próximos anos, o desconto percentual será definido anualmente por decreto.