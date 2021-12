Preço da cesta básica tem ligeira queda após 6 meses em alta em Divinópolis

A carne é o produto mais caro dos itens básicos e teve leve retração em novembro (foto: Imagem ilustrativa - Getty Images/iStockphoto) A cesta básica registrou ligeira queda em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, após seis meses em alta . Levantamento realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais da Faculdade Una (Nepes) apontou queda de 1,67% em novembro frente ao mês anterior. O estudo foi divulgado nessa segunda-feira (13/12).



A redução foi puxada pelos preços de itens essenciais como carne, leite, arroz, feijão e hortaliça. “A retomada das chuvas, que melhora pastagem e as condições de plantio e colheita, fez com que aumentasse a oferta e os preços reduzissem no varejo”, explica o coordenador do Nepes, o professor universitário Wagner Almeida.



A queda no preço acompanha o mesmo movimento nas capitais brasileiras. Em Belo Horizonte, por exemplo, o valor dos itens básicos na mesa do consumidor também recuou em novembro, com retração de 0,64% em relação ao mês anterior.



A carne, por exemplo, que tem o maior peso no custo da cesta básica (40,9%), registrou queda de 0,74% em Divinópolis. Para a pesquisa foram considerados os cortes de chã de dentro e chã de fora. O tomate foi o que teve mais impacto, com redução de 15,1%, seguido pelo leite (14%) e o óleo vegetal (13,29%).



Entre os itens que demonstraram aumento está o café em pó, com uma alta de 13,29%. “O que se explica pelo impacto da geada na safra 2022/2023, que repercutiu nos preços do café, tanto no mercado futuro quanto no varejo”, cita Almeida.



A banana prata (11,74%) e o pão francês (6,71%) também apresentaram alta.



A desaceleração da inflação em novembro também é apontada como fator para redução dos custos dos alimentos. Embora, segundo o coordenador do Nepes, em curtíssimo prazo ainda haja expectativa de preços reduzidos em função da baixa demanda, acredita-se que os alimentos ainda vão pesar no orçamento do consumidor.



“O fato é que estamos diante de um cenário no qual ainda existe muita incerteza sobre projeções futuras. As perspectivas são de que pelo menos até o primeiro trimestre de 2022 ainda tenhamos essa pressão sobre o preço dos alimentos. E isto pode ser explicado porque no curto prazo ainda temos os reflexos negativos de condições climáticas, câmbio elevado, aumento das vendas externas e demanda interna forte”, analisa.



Salário Mínimo



A cesta básica, em Divinópolis, consome 44% do salário mínimo bruto. A renda mínima necessária para arcar com os custos básicos, segundo a pesquisa, deveria ser de R$ 3.319,59, valor que corresponde a 3,02 vezes o piso nacional vigente, de R$ 1.100. O cálculo é feito levando em consideração uma família de quatro pessoas, composta por dois adultos e duas crianças.



A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 27 de novembro, com o levantamento de preços praticados por oito estabelecimentos com representatividade no ramo de produtos alimentícios no município. A composição da cesta é formada por 13 produtos.



Ela é realizada conforme metodologia sugerida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).



*Amanda Quintiliano especial para o EM