Comércio no Vale do Aço funciona até mais tarde antes do Natal; confira

No total, as empresas ficarão 10 horas a mais funcionando nos dias que antecedem o Natal (foto: Emmanuel Franco/Divulgação)

As empresas no comércio e de prestação de serviços do Vale do Aço têm autorização para funcionar até mais tarde nos próximos dias, vésperas do Natal. Após negociações, as lojas das três principais cidades da região ficarão de portas abertas por 10 horas a mais.