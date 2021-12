China multa operadora da rede social Weibo por conteúdos que 'violaram lei'

A Administração de Espaço Cibernético da China informou nesta terça-feira, 14, que multou a operadora da rede social Weibo em 3 milhões de yuans (cerca de US$ 470 mil), após considerar que a plataforma permitiu a publicação de postagens que "violaram a lei". Em comunicado, a agência reguladora afirmou que a empresa foi alvo de 44 multas semelhantes este ano, no total de 14,3 milhões de yuans (US$ 2,24 milhões). O órgão acrescentou que "ordenou-lhe que retificasse imediatamente e tratasse seriamente com as pessoas responsáveis relevantes".



A multa é aplicada em um contexto de crescente cerco do governo chinês contra o setor de tecnologia do país. Pequim tem buscado aumentar a supervisão do conteúdo sob domínio dessas empresas, com objetivo de assegurar o controle das informações disseminadas. Após a notícia, a ação da Weibo despencou 9,38% na Bolsa de Hong Kong.