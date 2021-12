Queda no PIB mineiro

O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais teve uma pequena queda (-0,2%), no terceiro trimestre de 2021, pouco maior que no âmbito nacional, -0,1%, em relação ao trimestre anterior. Os dados foram divulgados na tarde de ontem pela Fundação João Pinheiro (FJP). O montante do PIB mineiro de julho a setembro foi estimado em R$ 209,7 bilhões e representou 9,5% do PIB nacional no trimestre de referência.

No caso brasileiro, houve crescimento econômico constatado com ajuste sazonal somente no primeiro trimestre de 2021 (1,3%), seguido por dois trimestres consecutivos com resultados desfavoráveis. Já em Minas Gerais, a variação positiva do índice de volume do PIB se deu, preferencialmente, no segundo trimestre deste ano (1,4%), tendo em vista que, no primeiro trimestre de 2021, a economia mineira cresceu apenas 0,4%. De acordo com a FJP, a explicação para a pequena queda no nível de atividade econômica observada no cenário estadual e no nacional no terceiro trimestre de 2021 está, sobretudo, no comportamento desfavorável em termos da evolução do índice de volume do Valor Adicionado Bruto (VAB) da atividade de energia e saneamento, do setor agropecuário e da indústria de transformação.

Para o pesquisador da FJP, Raimundo Leal, o fato econômico mais importante do terceiro trimestre no Brasil e em Minas foi o avanço da vacinação e a diminuição da percepção de risco com relação à COVID-19 por parte da população. “Devido a esses fatores, houve uma mudança na demanda da população de produtos físicos pela demanda de serviços. E, em resposta a essa maior demanda, a produção de serviços aumentou tanto na economia mineira quanto na brasileira”, explica.





ELETRICIDADE A atividade de energia e saneamento no estado teve grande queda no terceiro trimestre de 2021 em comparação com o trimestre imediatamente anterior (-9,1%). A redução na geração de eletricidade foi determinante para o desempenho negativo. Ela ocorreu pelo fato de os principais reservatórios das usinas hidrelétricas de Minas terem atingido baixo volume útil. O volume total de energia elétrica gerada no estado no terceiro trimestre de 2021 foi 9,7% menor do que o observado no segundo trimestre do ano e 41% inferior ao do terceiro trimestre de 2020.

A agropecuária também foi determinante para a queda do índice de volume do produto agregado em julho, agosto e setembro de 2021. O volume de VAB agropecuário teve queda de 10,1% no estado e 8,0% no cenário nacional quando a comparação é feita entre o terceiro trimestre de 2021 e o trimestre imediatamente anterior.

A indústria de transformação contribuiu para o resultado negativo do índice de volume do PIB mineiro e brasileiro no terceiro trimestre de 2021. Em função do encarecimento dos insumos (inclusive energia elétrica), o volume de VAB da manufatura caiu 2,6% em Minas Gerais e 1% em âmbito nacional, comparando o terceiro trimestre de 2021 com o segundo trimestre do ano.

Em Minas Gerais, a indústria extrativa mineral cresceu 2,3% na comparação do terceiro trimestre de 2021 com o trimestre imediatamente anterior. A construção civil teve crescimento de 3,9% na mesma base de comparação. No Brasil, ao contrário, a indústria de extração mineral apresentou ligeira queda (-0,4%). Já a construção civil teve crescimento equivalente ao observado em nível estadual (3,9%) na mesma base de comparação.

O agrupamento formado pelos “outros serviços”, conjunto de atividades e serviços vinculados, principalmente, ao comportamento das famílias, teve alta no terceiro trimestre de 2021 em relação ao trimestre imediatamente anterior (6,3%). Esses serviços foram favorecidos pelo avanço da vacinação contra a COVID-19 e o consequente aumento da mobilidade com a reabertura da economia. De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, em Minas Gerais, houve crescimento no volume de serviços relacionados às atividades turísticas e o resultado favorável dos serviços profissionais, administrativos e complementares no trimestre de referência. No Brasil, o volume dos “outros serviços” cresceu 2,3% no trimestre de referência.

A participação de cada um

Composição do PIB de Minas por setores

no terceiro trimestre de 2021

R$ 12,8 bilhões (6,9% do total) Agropecuário (foto: Emater-MG/Divulgação - 16/9/21 )

R$ 61,6 bilhões (33,2% do total) Indústria (foto: fiat/divulgação - 30/9/21)