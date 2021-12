PT apresenta requerimento para retirar Marco das Ferrovias da pauta da Câmara

O PT apresentou um requerimento para retirar o Marco das Ferrovias da pauta de hoje da Câmara. O deputado Pedro Uczai (SC), que falou na tribuna em nome do partido, pediu mais tempo para debater o projeto de lei, que foi relatado no Senado por um parlamentar da própria legenda, Jean Paul Prates (RN).



Uczai afirmou que o PT quer dialogar com o relator da matéria na Câmara, o deputado Zé Vitor (PL-MG). O parlamentar petista disse que o novo regime ferroviário previsto no projeto, chamado de autorização, "tensiona" o debate. Nessa nova modalidade, novos traçados são construídos exclusivamente pelo interesse da iniciativa privada, sem licitação.



A Câmara iniciou há pouco a análise do projeto após atingir o quórum necessário para apreciar matérias no plenário.