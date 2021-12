Uberlândia: oito a cada 10 empresários espera aumentar faturamento no Natal

CDL elaborou promoção para atração de clientes (foto: Reprodução/CDL Uberlândia)

Campanha

Vendas no Natal devem movimentar R$ 68,4 bilhões na economia

Oito em cada 10 comerciantes têm expectativa de que o Natal trará crescimento de receita em Uberlândia. O levantamento é da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), do Município do Triângulo Mineiro. Uma campanha promocional, com premiação a consumidores também foi elaborada em busca de atração de clientela para a data comercial.De acordo com a pesquisa da CDL, 32,1% dos entrevistados têm expectativa de aumento de mais de 10% no faturamento neste ano, seguidos de 28,6% que esperam um aumento de até 10%. Por outro lado, o levantamento mostra que 19% não projetam uma expansão significativa nas vendas, principalmente função da pandemia e da atual crise financeira.Além das empresas, a CDL também mapeou a intenção de compra dos consumidores e 79% dos consultados pretendem fazer compras de Natal, sendo roupas, calçados e acessórios a preferência de sete a cada 10 entrevistados. O ticket médio da maioria será de compras de até R$100.Embora as vendas online tenham decolado nos últimos anos em função do isolamento social, 69% dos consumidores locais afirmaram preferir a experiência de compra na loja física.Com relação ao típico horário ampliado do comércio durante o natal, embora o atual Decreto Municipal permita o funcionamento das atividades econômicas até às 23h, a pesquisa identificou que 32,6% das empresas estarão abertas até as 19h; 24,4% pretendem abrir até as 20h e 14% abrirão até as 21h.A campanha Natal de Prêmios CDL foi elaborada para atrair clientes em 2021 e 21,8% das empresas ligadas à Câmara já estão participando. Haverá o sorteio de 70 mil reais em vales-compra, bicicletas e scotters elétricas para clientes das lojas participantes.“Essa campanha foi pensada e trabalhada em conjunto com várias empresas e parceiros com o objetivo de levar uma ação promocional ao ponto de venda para movimentar o comércio no período de Natal, sem que o empresário precisasse fazer nenhum tipo de investimento”, disse a gerente de soluções e negócios, Renata Barbosa.Questionadas sobre as ações planejadas para atrair clientes, 28,7% das empresas devem aumentar o estoque de produtos de maior giro; 13,8% vão realizar promoções, 9,2% devem investir em novos produtos e novidades; 11,5% apostarão em outras ações.