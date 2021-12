China: Premiê reforça otimismo por estabilidade econômica e aponta mais estímulos

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, reiterou confiança, nesta segunda-feira, 13, de que o país asiático conseguirá manter estabilidade econômica este ano e sinalizou compromisso por mais estímulos fiscais, em meio à crise de liquidez no mercado imobiliário e a desaceleração da atividade.



Segundo a mídia estatal, Keqiang participou de encontro virtual com o presidente do Banco Mundial, David Malpass, e disse que a segunda maior economia do planeta colocará "o crescimento econômico em posição proeminente". O premiê acrescentou que as medidas macroeconômicas devem ser "estáveis e efetivas", com uma política monetária "prudente", "flexível e apropriada para manter liquidez suficiente e razoável".



Keqiang também defendeu o estimulo à "vitalidade do mercado" e o apoio a serviços financeiros para micro, pequenas e médias empresas.