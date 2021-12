Inflação é a maior para o mês de novembro desde 2015

O aumento da gasolina foi o item que causou maior impacto individual para a inflação em novembro, na Grande BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 22/10/2021)

O custo de vida em Belo Horizonte, medido pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), apresentou um aumento de 0,92% em novembro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (10/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a maior para o mês desde 2015.

Embora tenha ocorrido uma queda em relação a outubro, quando o índice ficou em 1,22% , o aumento da gasolina foi o item que causou maior impacto individual para a inflação em novembro, na Grande BH. A variação acumulada no ano é de 8,77% e de 10,43% nos últimos 12 meses.





No país, a variação mensal foi de 0,95%, abaixo da taxa de outubro, de 1,25%. Foi a maior variação para um mês de novembro desde 2015 (1,01%). No ano, o índice acumula alta de 10,74% e, nos últimos 12 meses, de 10,74%.





Transportes foi o grupo com maior alta





Na Grande BH, cinco grupos apresentaram variações positivas:





Transportes (3,67%)

Artigos de Residência (1,14%)

Habitação (0,79%)

Despesas Pessoais (0,79%)

Comunicação (0,27%)





Quatro grupos apresentaram queda:





Saúde e Cuidados Pessoais (-0,56%)

Vestuário (-0,41%)

Educação (-0,08%)

Alimentação e Bebidas (-0,01%)





O resultado do grupo de transportes foi influenciado principalmente pelo aumento da gasolina (7,24%), causando o maior impacto individual do mês. Também tiveram destaque os seguintes aumentos:





Etanol (12,20%)

Seguro voluntário de veículos (8,82%)

Conserto de automóvel (2,51%)

Automóvel novo (2,46%)

Automóvel usado (1,65%)





Já as passagens aéreas caíram 8,13%.



Habitação em alta e alimentação em queda





Em Artigos de Residência, os itens mobiliários tiveram um aumento de 3,16%. Já no grupo Habitação, o resultado foi devido principalmente aos aumentos do condomínio (2,96%), do gás de botijão (1,52%) e do aluguel residencial (0,92%).





No grupo Alimentação e Bebidas (-0,01%), o tomate (-8,31%), o leite longa vida (-3,16%), o arroz (-2,38%) e as carnes (-1,72%) apresentaram queda. Em alimentação fora do domicílio (- 0,83%), o lanche teve queda de 3,03%.

Já no lado das altas, o destaque foi para a cebola (30,50%), as frutas (2,45%), as hortaliças e verduras (14,79%), o frango em pedaços (2,56%), a cerveja (3,61%) e o café moído (4,07%).





Veja a inflação de novembro nas capitais:





Campo Grande: 1,47%

Salvador: 1,42%

Goiânia: 1,39%

Curitiba: 1,07%

Fortaleza: 1,06%

Brasília: 1,04%

Recife: 1,02%

Vitória: 1,01%

Porto Alegre: 0,96%

Aracaju: 0,92%

Belo Horizonte: 0,92%

Rio de Janeiro: 0,88%

São Paulo: 0,86%

Rio Branco: 0,82%

São Luís: 0,73%

Belém: -0,03% * Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.