China: incorporadora Fantasia faz pedido para retomar negociações na Bolsa de HK

A chinesa Fantasia Holdings pediu nesta sexta-feira para que a negociação das ações da incorporadora na Bolsa de Valores de Hong Kong (HK) seja retomada a partir da próxima segunda-feira, 13 de dezembro. De acordo com comunicado emitido pela empresa, "os acionistas e outros investidores devem considerar os riscos, tendo cuidado ao negociar com valores imobiliários da empresa".



As negociações foram suspensas no dia 29 de novembro. No texto, a Fantasia alega que recebeu um aviso da TFI Securities and Futures Limited (TFISF) que disse que a companhia não cumpriu com suas obrigações de pagamento devidas ao TFISF no valor de aproximadamente US$ 96,98 milhões.



"A empresa é da opinião de que valor alegado devido ao TFISF não é garantido pelas ações relevantes. A empresa está buscando aconselhamento jurídico sobre a tentativa não autorizada de fazer cumprir a suposta segurança para proteger seus direitos e interesses legais", diz o comunicado.