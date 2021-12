Senado aprova isenção de IPI a taxistas e pessoas com deficiência até 2026

Plenário do Senado durante a sessão deliberativa da tarde desta quinta-feira (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O Senado aprovou o texto de um projeto de lei que prorroga por cinco anos a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de automóveis novos por taxistas e pessoas com deficiência. Com isso, o benefício será garantido até 31 de dezembro de 2026.A votação, no entanto, ainda não terminou porque há um destaque apresentado no plenário e a discussão sobre a fonte de compensação da renúncia tributária.O governo do presidente Jair Bolsonaro ameaça vetar a isenção se não houver fonte de financiamento. Na Câmara, os deputados alteraram o projeto para extinguir o benefício de alíquota zero do PIS e da Cofins em produtos usados em hospitais e outros prestadores de serviços de saúde.Os parlamentares calcularam uma renúncia de receita no valor de R$ 1,9 bilhão ao ano e por isso aprovaram a compensação. A taxação dos produtos, que pode encarecer medicamentos, no entanto, foi criticada por senadores.Há um destaque apresentado pelo PSDB que elimina a alíquota zero do projeto. Os senadores vão discutir se aprovam esse parecer ou se oferecem outra proposta de compensação para o projeto. A prorrogação deve voltar à pauta para votação final na próxima quarta-feira, 15.

A matéria atende a duas antigas reivindicações ao estender a isenção do IPI de veículos de pessoas com deficiência auditiva e ampliar o benefício aos acessórios para adaptação de automóveis pela pessoa com deficiência, mesmo se não forem equipamentos originais. Na norma vigente hoje, os itens têm isenção do imposto se vierem de série.