Academia que permite malhar pelado chega ao Brasil

Chega ao Brasil academia que permite malhar pelado (foto: Reprodução)

Chegou ao Brasil a Academy Freestyle, a academia que permite malhação sem roupa. A novidade já pode ser encontrada em algumas academias de São Paulo. O horário de treino para os peladões são alternativos e super concorridos. ( Alerta: conteúdo contém imagens de nudez)





A opção de treinos em que os alunos podem se exercitar nus, uma tendência que surgiu na França, agora está sendo implantada em algumas academias de São Paulo. A rede Runing Wild de academias foi a pioneira em oferecer essa categoria de serviço. Hoje já é adotado por outras 12 academias da capital paulista.

Na academia, os horários para os atletas pelados são alternativos e já estão concorridos. É estudada a ampliação para evitar a superlotação. "Foi o que aconteceu na França no momento da implantação", diz Marcelo Dragone, personal trainer responsável por trazer o método para a rede. "Algumas pessoas criam coragem e começam a treinar, no início é difícil, mas quando a pessoa percebe o resultado do treinamento nu, nada mais importa. Aí é um boca a boca e horário enche rapidamente", completou.





Em estudo realizado por fisiologistas franceses, o atleta que se exercita sem roupas, queima 70% mais calorias e libera mais que o dobro de hormônios inerentes ao esporte praticado. "Percebemos que essa relação de queima de calorias e liberação de hormônios é o que faltava para pessoas que treinam vestidas durante anos e não obtém ganhos relativos de massa e definição", revela o fisiologista Jean Claude Prisse.





Segundo o web designer Adão Cruz, primeiro aluno de Marcelo Dragone no horário nu da academia, a experiência é incrível. "Durante 2 anos treinando vestido eu nunca obtive os resultados que eu queria. Todos os meus colegas de faculdade puxavam 90 quilos no supino e eu nunca chegava a essa marca", comentou. "Sempre treinarei nu daqui para frente. Roupa agora só no vestiário", se diverte.





Alguns cuidados especiais devem ser tomados pelos frequentadores quanto ao uso de desodorante e ao posicionamento constrangedor nos aparelhos. A hidratação é outro detalhe que merece atenção. Os homens precisam tomar muito cuidado com ereções, que devem ser evitadas. É proibido fazer fotos e vídeos no local para preservar os usuários.