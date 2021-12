Guedes: não devemos abandonar nunca os programas sociais

Após defender o uso de dinheiro levantado em privatizações na redução da pobreza, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 7, que os programas sociais nunca devem ser abandonados.



"Somos liberais com a economia, mas democratas para reduzir desigualdades", afirmou o ministro durante participação em fórum da consultoria Eurasia, onde também disse que "adoraria" se o Brasil tivesse um partido chamado Liberal Democrata.



Guedes reiterou a promessa de avançar as privatizações e abrir a economia, de modo a engatar um novo ciclo de crescimento baseado em investimentos ambientalmente sustentáveis. No total, disse, mais de US$ 100 bilhões em investimentos estão contratados para os próximos dez anos, em grande parte decorrente das concessões de infraestrutura.